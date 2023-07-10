Как быстро отрастить волосы: 10 способов, которые работают

Масла

Оливковое и касторовое масла также знамениты своими свойствами укреплять волосы и усиливать их рост. Наносить эти масла следует на корни и по всей длине в течение двух недель перед каждым мытьем. Эффект будет заметнее, если использовать масло курсом в течение хотя бы одного месяца.

Никотиновая кислота

Никотиновая кислота (витамин В3, витамин РР, никотинамид, ниацинамид) часто присутствует в составе средств по уходу за волосами. В них она отвечает за усиление роста и укрепление волос. С сигаретами эта кислота не имеет ничего общего, зато прекрасно увлажняет волосы, укрепляет корни, останавливает выпадение, улучшает кровообращение, устраняет перхоть и усиливает рост волос. Те, кто до конца проходили такой курс, утверждают, что волосы за месяц отрастают на целых три сантиметра.

Горчичная маска

Горчичная маска также занимает одно из первых мест в рейтинге способов по отращиванию волос. Горчичный порошок просто разводится водой и наносится на корни, укрывается шапочкой для душа и выдерживается на голове от 15 минут до часа. В маску также можно добавлять желток или масла (оливковое, репейное, персиковое).

Любители погорячее также добавляют в маску сахар (или мед) — он усиливает действие горчицы. Маска делается 1-2 раза в неделю на протяжении одного месяца, затем нужно сделать перерыв на полгода.

Горчица „печет“, прогревая кожу головы, и вызывает прилив крови к волосяным луковицам.

Витамины

Хотите длинные волосы? Тогда включите в свой рацион следующие витамины: