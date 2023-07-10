Как быстро отрастить волосы: 10 способов, которые работают
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Масла
Оливковое и касторовое масла также знамениты своими свойствами укреплять волосы и усиливать их рост. Наносить эти масла следует на корни и по всей длине в течение двух недель перед каждым мытьем. Эффект будет заметнее, если использовать масло курсом в течение хотя бы одного месяца.
Никотиновая кислота
Никотиновая кислота (витамин В3, витамин РР, никотинамид, ниацинамид) часто присутствует в составе средств по уходу за волосами. В них она отвечает за усиление роста и укрепление волос. С сигаретами эта кислота не имеет ничего общего, зато прекрасно увлажняет волосы, укрепляет корни, останавливает выпадение, улучшает кровообращение, устраняет перхоть и усиливает рост волос. Те, кто до конца проходили такой курс, утверждают, что волосы за месяц отрастают на целых три сантиметра.
Горчичная маска
Горчичная маска также занимает одно из первых мест в рейтинге способов по отращиванию волос. Горчичный порошок просто разводится водой и наносится на корни, укрывается шапочкой для душа и выдерживается на голове от 15 минут до часа. В маску также можно добавлять желток или масла (оливковое, репейное, персиковое).
Любители погорячее также добавляют в маску сахар (или мед) — он усиливает действие горчицы. Маска делается 1-2 раза в неделю на протяжении одного месяца, затем нужно сделать перерыв на полгода.
Горчица „печет“, прогревая кожу головы, и вызывает прилив крови к волосяным луковицам.
Витамины
Хотите длинные волосы? Тогда включите в свой рацион следующие витамины:
Жирные кислоты, которые улучшают текстуру волос и предотвращают обезвоживание (льняное масло, масло примулы и лосось).
Комплекс витамина В (В3, В5, В6), необходимого для здоровья и усиления роста.
Биотин — его недостаток приводит к выпадению волос.
Инозит, вещество, содержащееся в крупах, грецких орехах и некоторых фруктах, например, дынях и апельсинах. Считается жизненно необходимым для роста волос.
Витамин С с биофлавоноидами способствует улучшению кровообращения кожи головы и поддерживает волосяной фолликул. Кроме того, обладает антиоксидантным действием.
Витамин Е способствует обогащению кожи головы кислородом, усиливает кровообращение и улучшает здоровье и рост волос.
Цинк стимулирует рост волос, усиливает иммунную защиту.
Коэнзимы Q10 и А стимулируют кровообращение в коже головы и способствуют ее насыщению.
Детокс
Оказывается, кожа головы также нуждается в детоксе. Вследствие накопления токсинов и дефицита кислорода, кожа головы может стать „вялой“. Из-за этого увеличивается хрупкость луковицы, которая больше не может производить сильный волос.
Использование продуктов, которые стимулируют и защищают фолликул, помогает выводить токсины. Если хотите отрастить косу до пят, обратите внимание на детоксицирующие продукты для кожи головы, которые очищают ее и обеспечивают нормальное кровоснабжение волосяной луковицы. В домашних условиях поддерживать результат можно, пользуясь детокс-шампунем.
Сбалансированное питание
Для роста волос необходима энергия, которую волосяные фолликулы получают из организма. Желающие отрастить роскошную шевелюру в первую очередь должны задуматься о сбалансированном и здоровом питании, основой которого является белок. А значит, ежедневный рацион должен включать такие продукты, как мясо, рыба, яйца, йогурты, молоко, орехи.
Правильные средства
Здоровая кожа головы — залог здоровых волос, поэтому при выборе средств ухода за волосами важно ориентироваться не только на нужды полотна волос, но и кожи головы. Рутина ухода за волосами должна включать шампунь, подобранный по состоянию кожи головы, способствующий решению проблем кожи головы, смываемый кондиционер, питательную маску, несмываемый кондиционер, флюид для кончиков волос, термозащитное средство.
Массаж
Во время мытья волос рекомендуется делать массаж кожи головы, чтобы улучшить питание и насыщение кислородом луковицы волос. Желательно, чтобы после мытья волосы высыхали самостоятельно, без использования фена. Дайте волосам передышку хотя бы на время летнего сезона.
Уход за кончиками
Самый очевидный способ отрастить волосы — не стричь их хотя бы в течение 7-8 месяцев. Но в этом случае необходимо обеспечить максимальный уход кончикам волос, которые первыми страдают от негативных внешних воздействий. Обязательно используйте питательные и увлажняющие маски (на основе масел, протеинов, кератина, морских водорослей и минералов).
Наносите уход, начиная с концов, распределяйте по длине, а затем опять возвращайтесь к концам, снабдив их дополнительной порцией питания. После каждого мытья применяйте несмываемые средства — восстанавливающие спреи, сыворотки — они не только защитят кончики, но и сделают их визуально более ухоженными и плотными.
Ампулы
Чем лучше кровообращение, тем больше питательных веществ получают волосяные фолликулы, соответственно, волосы растут несколько быстрее, и качество их значительно лучше. Из косметических средств обратите внимание на тонизирующие ампулы, например, с экстрактом перечной мяты и маслом чайного дерева. Они имеют охлаждающий эффект, что в свою очередь вызывает небольшой спазм сосудов и мгновенно улучшает кровообращение.
Ампулы необходимо применять через день-два (в зависимости от частоты мытья головы) как минимум в течение трех недель. Чтобы усилить эффект, используйте стимулирующие шампуни. Нелишним будет и регулярный пилинг кожи головы с использованием специальных скрабов или, например, тростникового сахара.