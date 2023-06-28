Продукты, способные вызывать особенно неприятный запах пота

После того, как организм усвоит ту или иную пищу, всегда образуются определенные продукты распада, впоследствии выводящиеся из организма самыми разнообразными способами, в том числе и через потовые железы, и порой данные процессы способствуют появлению слишком резкого или неприятного запаха. Тем не менее, если знать, как все это исправить, с неприятным запахом можно быстро совладать! Какие же продукты и блюда могут заметно усилить потоотделение, делая запах исходящего от человека пота более резким?

Пряные и острые блюда

Некоторые пряные и острые продукты никоим образом не влияют на запах тела, однако есть и такие, которые оказывают на него достаточно сильное воздействие. К примеру, карри – эта невероятно популярная в индийской кухне специя способна спровоцировать весьма резкий запах тела, при этом остается такой запах надолго! Как же быть? Любителям яств с карри или с какими бы то ни было острыми соусами лучше стараться отложить подобную трапезу на вечер, когда не будет необходимости куда-либо идти. Если же впереди деловой ужин или свидание, лучше предпочесть не слишком ароматные кушанья, сдобренные в меру острыми соусами. Кстати, острая пища в значительной степени способствует выработке серотонина, именуемого также гормоном радости, правда, нелишним будет знать и о том, что чрезмерно острые блюда могут со временем привести к повреждению вкусовых рецепторов, в связи с чем в дальнейшем любая пища может казаться безвкусной и пресной.

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