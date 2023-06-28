Продукты, способные вызывать особенно неприятный запах пота
Питание человека способно оказывать прямое влияние не только на исходящий из его рта запах, но и на запах его тела, пишет MyJane.
После того, как организм усвоит ту или иную пищу, всегда образуются определенные продукты распада, впоследствии выводящиеся из организма самыми разнообразными способами, в том числе и через потовые железы, и порой данные процессы способствуют появлению слишком резкого или неприятного запаха. Тем не менее, если знать, как все это исправить, с неприятным запахом можно быстро совладать! Какие же продукты и блюда могут заметно усилить потоотделение, делая запах исходящего от человека пота более резким?
Пряные и острые блюда
Некоторые пряные и острые продукты никоим образом не влияют на запах тела, однако есть и такие, которые оказывают на него достаточно сильное воздействие. К примеру, карри – эта невероятно популярная в индийской кухне специя способна спровоцировать весьма резкий запах тела, при этом остается такой запах надолго! Как же быть? Любителям яств с карри или с какими бы то ни было острыми соусами лучше стараться отложить подобную трапезу на вечер, когда не будет необходимости куда-либо идти. Если же впереди деловой ужин или свидание, лучше предпочесть не слишком ароматные кушанья, сдобренные в меру острыми соусами. Кстати, острая пища в значительной степени способствует выработке серотонина, именуемого также гормоном радости, правда, нелишним будет знать и о том, что чрезмерно острые блюда могут со временем привести к повреждению вкусовых рецепторов, в связи с чем в дальнейшем любая пища может казаться безвкусной и пресной.
Спаржа
В наши дни в продаже не составит труда найти как зеленые и белые, так и фиолетовые побеги этого замечательного полезнейшего растения-многолетника из семейства Лилейных. Тем не менее, это в любом случае один и тот же овощ, просто с разными условиями развития и степенью созревания. Чаще всего спаржу обжаривают, добавляя к ней лимонный сок, чеснок и соль. И, надо заметить, время от времени включать ее в свой рацион очень даже полезно, так как она богата фосфором, калием, а также витаминами E, C, A, B9 и K! Вот только есть у спаржи и один крайне неприятный побочный эффект – данное растение щедро одаривает отталкивающим запахом не только пот, но и мочу! Эта досадная особенность была замечена людьми еще в восемнадцатом столетии – упоминание о такой „побочке-нежданчике“ имеется даже в одном из романов французского писателя Марселя Пруста. А вот способ предупредить появление неприятного запаха существует только один – не употреблять данный продукт перед выходом в общество. Впрочем, вполне допустимо будет заменить спаржу на обжаренный на растительном масле болгарский перец– питательный профиль у этих продуктов весьма схож.
Лук и чеснок
После их употребления характерный аромат исходит не только из ротовой полости, но и от всего тела человека. Так что во избежание разного рода оказий не стоит употреблять лук с чесноком перед тем, как отправиться общаться с окружающими людьми. Если же после употребления данных продуктов подмышки обрели крайне неприятный запах, можно попробовать обработать их яблочным либо белым уксусом – такой подход поможет существенно улучшить сложившуюся ситуацию.
Красное мясо
Такое мясо имеет свойство достаточно долго усваиваться, а обусловлено это высоким содержанием жира и белка. Красное мясо не только крайне медленно расщепляется в недрах желудка, но и весьма неспешно переваривается в кишечнике. При этом часть образующихся в процессе нахождения красного мяса в пищеварительном тракте химических соединений выводится из организма вместе с потом, провоцируя появление резкого и неприятного запаха от тела уже по прошествии пары часов после трапезы. Кстати, в 2006 году чешские исследователи собрали образцы пота придерживающихся различных стилей питания мужчин и совершенно неожиданно для себя выяснили, что неприятней и резче пахли именно употреблявшие красное мясо представители сильной половины человечества! Одним словом, блюда из красного мяса – далеко не лучший вариант перед выходом в свет или свиданием. Самой лучшей альтернативой им стануто вощные блюда или морепродукты!
Характеризующиеся высоким содержанием клетчатки продукты
Особенно богаты клетчаткой кожура фруктов, кожица различных корнеплодов (репы, редьки, свеклы и моркови), цельнозерновые продукты, зеленые листовые овощи, отруби и орехи с семечками. И очень многие люди употребляют клетчатку в гораздо меньших количествах, нежели организму требуется на протяжении дня, а ведь она и в самом деле приносит здоровью огромную пользу – клетчатка не только оказывает исключительно положительное воздействие на работу пищеварительного тракта, но и предупреждает риск развития всевозможных заболеваний полости рта, включая гингивит. Вот только употребление продуктов с ее содержанием, если концентрация клетчатки превысит за один раз отметку в пять граммов (и это при суточной норме в двадцать пять – тридцать граммов!), способно привести к повышенному газообразованию и далеко не самым лучшим образом сказаться на исходящем от тела запахе, привнося в него весьма неприятные нотки. Но справиться с этим вполне реально – великолепным „антидотом“ в данном случае станет самая обыкновенная питьевая вода, позволяющая быстро нивелировать последствия такой трапезы!
Капуста
Увы, но и крестоцветная, и брюссельская капуста, и горячо любимая многими брокколи тоже могут стать причиной неприятного запаха пота. Несмотря на свою безграничную пользу (исследователи изучают потенциал капусты даже в профилактике онкологии!), принадлежащие к семейству Крестоцветные овощи оказывают влияние и на исходящий от тела запах, добавляя в шлейф крайне неприятные нотки. И все это потому, что в ходе их усвоения в организме происходит выделение серы и обладающего очень неприятным запахом бесцветного газа под названием меркаптан. Стоит отметить, что свойство вызывать неприятный запах присуще прежде всего свежим овощам, так что для того, чтобы многократно уменьшить риск появления отталкивающих ноток в исходящем от тела запахе, капусту рекомендуется обжаривать или тушить!
При правильном подходе к организации питания можно смело есть все, что захочется, главное – запомнить, какие продукты и блюда лучше оставить на вечер или на выходные! И, конечно же, не стоит забывать о надлежащей гигиене, ведь еще одной очень распространенной причиной появления неприятного запаха пота являются продукты жизнедеятельности различных бактерий на коже, так что без регулярных водных процедур тоже никак не обойтись!