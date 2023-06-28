Хватай и беги: топ-5 самых подходящих для замужества знаков зодиака

Ориентироваться только на астрологию при выборе избранника, может быть, и не стоит, однако помнить о ней не помешает. Мы составили рейтинг самых лучших мужей по знаку зодиака – налетайте!

5 место: Весы

Если вы хотите мужа, словно сошедшего со страниц женского романа, вам точно нужен мужчина-Весы. Признаваться в любви по три раза на дню? Подавать кофе в постель и через двадцать лет после свадьбы? Приносить цветы без повода? Устраивать романтические свидания на третьем десятке брака, причем просто так? Все это и еще миллион приятных романтических мелочей –

жена Весов и правда будет жить, будто в красивой мелодраме… Вот только с бытом ей придется справляться самой – это ведь так неромантично, правда, дорогая?

4 место: Козерог

Практически идеальный муж: честный и порядочный, надежный, верный, обожает детей, любит и умеет ими заниматься, способен заработать деньги и считает своим долгом обеспечивать семью… Почему такое сокровище не на первом месте? Ответ очень прост:

Козероги очень, очень, очень не хотят вступать в брак.

И чтобы все-таки стать его женой, придется победить не только десяток-другой конкуренток (а то! Кому не нужно такое сокровище?), но и его собственное „не хочу“. Зато уж если удалось, можно выдохнуть и расслабиться: жизнь (по крайней мере, семейная) точно удалась.

3 место: Лев

Идеальный вариант для тех женщин, которые ищут не столько мужа, сколько папу: мужчина-Лев свою женщину балует, опекает, защищает и бережет.

Чтобы наслаждаться всеми этими плюшками, нужно выполнять только два условия: хвалить своего Льва в режиме нон-стоп и оставаться самой лучшей, самой красивой, самой-самой…

Хотя бы в его глазах: Львы всегда выбирают для себя только самое лучшее.

2 место: Телец

Мистер Надежность: с ним-то уж точно как за каменной стеной. Самый материальный знак Зодиака обожает комфорт, умеет его себе (и своим близким) обеспечить, ценит предсказуемость и ненавидит что-то менять (так что верность вам практически гарантирована).

Недостатки? Упрямство и склонность к занудству.