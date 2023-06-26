Сразу сухо: 5 советов тем, кто страдает от повышенной потливости

Пейте меньше кофе

О том, что кофе обладает мочегонным эффектом, известно многим. А вот то, что под воздействием этого напитка жидкость может выводиться и через поры тела, задумываются реже.

Между тем регулярное употребление кофе (особенно горячего) может сильно сказаться на вашей способности к потоотделению.

Откажитесь от пряностей

Слишком острая пища повышает температуру тела, и организму, чтобы вернуть ее в норму, приходится срочно выводить жар вместе с потом. Так что если вы склонны к гипергидрозу, никакого перца и карри!

Перейдите на одежду из натуральных тканей

Синтетика мешает естественной вентиляции тела и только провоцирует потоотделения: по возможности, носите летом одежду из льняных и хлопковых тканей. А еще

отдавайте предпочтение светлым тонам: на темной ткани пятна пота заметны сильнее.

Используйте прокладки для подмышек

Мокрые пятна в области подмышек и выглядят неэстетично, и одежду способны испортить невозвратно: с белых тканей желтые следы почти невозможно отстирать. Попробуйте специальные прокладки: они крепятся клейкой стороной прямо на одежду или фиксируются с помощью бретелей на плечах.

Абсорбирующий материал внутри прокладки впитывает излишки пота и нейтрализует неприятные запахи, помогая вам надолго забыть о проблеме.

Кстати, в крайнем случае можно аккуратно прикрепить с внутренней стороны рукавов и обычные ежедневные прокладки. Только выбирайте самые тонкие и с мягким внутренним покрытием, чтобы не натирали нежную кожу.

Используйте детскую присыпку и специальные стельки

Если у вас особенно сильно потеют ноги, перед выходом из дома обработайте их тальком или детской присыпкой: порошок впитает лишнюю влагу и защитит кожу стоп от бактерий и грибка, которые очень любят влажную и теплую среду.

Еще одно полезное приобретение – специальные стельки с абсорбирующим верхним слоем.

Влажная от пота обувь – идеальная среда для размножения вредных бактерий.

Специальные стельки защитят и ваши любимые кроссовки или туфли, и ваши стопы.