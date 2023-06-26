Сразу сухо: 5 советов тем, кто страдает от повышенной потливости
Гипергидроз или повышенная потливость может развиться по самым разным причинам (и, если внезапно вы начали потеть больше обычного, стоит обратиться к врачу), но качество жизни она точно снижает. Но у нас есть несколько лайфхаков, которые помогут справиться с высокой потливостью и наслаждаться летом и приятной сухостью, пишет mail.ru.
Пейте меньше кофе
О том, что кофе обладает мочегонным эффектом, известно многим. А вот то, что под воздействием этого напитка жидкость может выводиться и через поры тела, задумываются реже.
Между тем регулярное употребление кофе (особенно горячего) может сильно сказаться на вашей способности к потоотделению.
Откажитесь от пряностей
Слишком острая пища повышает температуру тела, и организму, чтобы вернуть ее в норму, приходится срочно выводить жар вместе с потом. Так что если вы склонны к гипергидрозу, никакого перца и карри!
Перейдите на одежду из натуральных тканей
Синтетика мешает естественной вентиляции тела и только провоцирует потоотделения: по возможности, носите летом одежду из льняных и хлопковых тканей. А еще
отдавайте предпочтение светлым тонам: на темной ткани пятна пота заметны сильнее.
Используйте прокладки для подмышек
Мокрые пятна в области подмышек и выглядят неэстетично, и одежду способны испортить невозвратно: с белых тканей желтые следы почти невозможно отстирать. Попробуйте специальные прокладки: они крепятся клейкой стороной прямо на одежду или фиксируются с помощью бретелей на плечах.
Абсорбирующий материал внутри прокладки впитывает излишки пота и нейтрализует неприятные запахи, помогая вам надолго забыть о проблеме.
Кстати, в крайнем случае можно аккуратно прикрепить с внутренней стороны рукавов и обычные ежедневные прокладки. Только выбирайте самые тонкие и с мягким внутренним покрытием, чтобы не натирали нежную кожу.
Используйте детскую присыпку и специальные стельки
Если у вас особенно сильно потеют ноги, перед выходом из дома обработайте их тальком или детской присыпкой: порошок впитает лишнюю влагу и защитит кожу стоп от бактерий и грибка, которые очень любят влажную и теплую среду.
Еще одно полезное приобретение – специальные стельки с абсорбирующим верхним слоем.
Влажная от пота обувь – идеальная среда для размножения вредных бактерий.
Специальные стельки защитят и ваши любимые кроссовки или туфли, и ваши стопы.