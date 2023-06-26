Приближается свадьба? Узнайте, как разумно установить имущественные отношения
Естественной частью подготовки к свадьбе является выбор подходящей даты, места и платья, однако обсуждение вопросов собственности с вашим партнером также должно быть элементом такой подготовки. В преддверии свадебного сезона коллектив Kinnisvara24 рассказывает о том, какие имущественные права и выборы возникают при заключении брака.
Согласно Закону о семье, вступающие в брак в Эстонии лица должны сделать выбор между тремя имущественными отношениями: совместное имущество, раздельность имущества или взаимозачет прироста имущества. Наиболее распространенным выбором является совместное имущество, и такие имущественные отношения автоматически применяются в случае, когда лица при вступлении в брак не выбирают определенный вариант. При такой ситуации все имущество, нажитое с момента заключения брака до расторжения брака, за исключением имущества, полученного по договору наследования и дарения, является совместным имуществом супругов и делится между супругами поровну.
„Создание семьи, общего дома и вступление в брак настолько естественны для людей, что зачастую они не задумываются о юридических последствиях начала этого нового и прекрасного этапа жизни“, – сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ, по словам которого зачастую люди впервые сталкиваются с юриспруденцией и правовыми нормами только тогда, когда у них возникают проблемы и необходимость разобраться в конкретных правах, обязанностях и ответственности.
„В этой связи важно иметь смелость обсудить финансовые предпочтения со своим партнером еще до брака, – подчеркнул Уйбомяэ. – Естественно, когда мы вступаем в брак, мы все хотим, чтобы он длился вечно, но это не значит, что мы не можем заранее обсудить с нашим партнером все возможные сценарии и защитить семью от непредвиденных ситуаций“.
По словам Уйбомяэ, самые большие сложности с совместным имуществом возникают в ситуациях, когда супруги решают разойтись, но официально брак не расторгается. Раздельное проживание не прекращает общность имущества, и, если вы живете раздельно в течение многих лет, раздел имущества в итоге может стать очень сложным и дорогим процессом. „Если, например, у супругов имеется совместный жилищный кредит, и они больше не живут вместе, но при этом только один из супругов возвращает кредит банку, считается, что он все еще делает это за счет совместного имущества“, – привел Уйбомяэ пример несправедливой ситуации, которая может возникнуть, если супруги не обговорили все важные вопросы.
Помимо совместного имущества и раздельности имущества существует и третий, менее известный выбор – взаимозачет прироста имущества.
Если, как правило, в случае общности имущества понятно, что она связывает супругов экономически, а раздельность имущества означает, что супруги независимы друг от друга в имущественном плане, то модель взаимозачета прироста имущества не столь однозначна.
Согласно взаимозачету прироста имущества, в качестве раздельного имущества рассматривается все имущество супругов, которым соответствующий супруг вправе пользоваться и распоряжаться как единоличный собственник. При этом сделки с жильем требуют согласия другого супруга, независимо от того, кому принадлежит жилье.
Помимо непосредственно имущества, в данном случае раздельным остается и большинство обязанностей супругов. „Эффекты взаимозачета прироста имущества проявляются прежде всего при прекращении имущественных отношений, когда оценивается стоимость совокупного имущества, основного имущества и приращенного имущества супругов. Обычно это происходит при разводе, однако взаимозачет прироста имущества может быть прекращен и брачным контрактом, при заключении которого супруги договариваются о других имущественных отношениях“, – добавил Уйбомяэ.
Как оценивается стоимость совокупного имущества, основного имущества и приращенного имущества?
Совокупное имущество представляет собой выраженную в деньгах сумму обычной стоимости принадлежащих супругу вещей и его денежно оцениваемых прав и обязанностей по окончании имущественных отношений. К основному имуществу относится недвижимость и другие предметы, которые уже принадлежали супругам на момент заключения брака, а также имущество, приобретенное во время брака в дар или по наследству. Кроме того, основным имуществом считаются права, принадлежащие супругу на основании государственного и обязательного пенсионного страхования, а также имущество, приобретенное в результате сделки с основным имуществом и т.д. Приращенное имущество – это имущество, на которое совокупное имущество супруга превышает его основное имущество, например, доход от заработной платы или предпринимательской деятельности. Стоимость имущества, принадлежность которого к основному имуществу супруга не доказана, включается в его приращенное имущество.
По прекращении имущественных отношений взаимозачету в случае взаимозачета прироста имущества подлежит только та часть, которая прибавилась к имуществу каждого из супругов за период имущественных отношений, т.е. приращенное имущество. „Это означает, что супруг, у которого возникло меньше приращенного имущества, имеет право требовать возмещения от другого супруга, при этом, если совокупное имущество окажется меньше, чем основное имущество или если имущество обоих супругов увеличилось в равной степени, то приращенное имущество считается равным нулю“, – пояснил Уйбомяэ.
Цель требования о взаимозачете – создать ситуацию, при которой имущество каждого из супругов в течение имущественных отношений увеличилось бы в равной степени. Например, если на момент заключения брака у мужа было имущество на сумму 250 000 евро, а у жены на сумму 200 000 евро, а на момент развода у мужа имущества было больше на 150 000 евро, а у жены – на 100 000 евро, то прирост имущества у мужа был на 50 000 евро больше, чем у жены, и теперь она имеет право требовать от мужа разницу в приросте имущества, т.е. 25 000 евро. Таким образом, имущество обоих супругов увеличивается на одинаковую сумму.