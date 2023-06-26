Приближается свадьба? Узнайте, как разумно установить имущественные отношения

Согласно Закону о семье, вступающие в брак в Эстонии лица должны сделать выбор между тремя имущественными отношениями: совместное имущество, раздельность имущества или взаимозачет прироста имущества. Наиболее распространенным выбором является совместное имущество, и такие имущественные отношения автоматически применяются в случае, когда лица при вступлении в брак не выбирают определенный вариант. При такой ситуации все имущество, нажитое с момента заключения брака до расторжения брака, за исключением имущества, полученного по договору наследования и дарения, является совместным имуществом супругов и делится между супругами поровну.

„Создание семьи, общего дома и вступление в брак настолько естественны для людей, что зачастую они не задумываются о юридических последствиях начала этого нового и прекрасного этапа жизни“, – сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ, по словам которого зачастую люди впервые сталкиваются с юриспруденцией и правовыми нормами только тогда, когда у них возникают проблемы и необходимость разобраться в конкретных правах, обязанностях и ответственности.

„В этой связи важно иметь смелость обсудить финансовые предпочтения со своим партнером еще до брака, – подчеркнул Уйбомяэ. – Естественно, когда мы вступаем в брак, мы все хотим, чтобы он длился вечно, но это не значит, что мы не можем заранее обсудить с нашим партнером все возможные сценарии и защитить семью от непредвиденных ситуаций“.