26.06.2023, 07:45
Успокойся и рот заклей. Сон с „изолентой“ на губах стал трендом, но безопасно ли это?
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Пора спать: гасить свет, надевать пижаму, чистить зубы и... заклеивать рот. Именно так поступают все больше врачей, стоматологов и знаменитостей. Звучит как сюжет фильма ужасов, но эта техника потенциально может привести к более глубокому сну, более свежему дыханию, уменьшению храпа и даже уменьшению кариеса, пишет Delfi Life.
Но насколько безопасна эта тенденция? Хотя многие публично хвалят заклеивание рта, эксперты напоминают: нужно быть осторожными и устранять причины нарушений сна, а не надеяться, что одна техника принесет чудесные результаты. Прежде чем начать заклеивать рот для улучшения сна, проконсультируйтесь с врачом, так как встречаются случаи, когда этот метод не только не помогает, но даже может навредить.