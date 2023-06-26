Красота и здоровье
26.06.2023, 07:45

Успокойся и рот заклей. Сон с „изолентой“ на губах стал трендом, но безопасно ли это?

 
Анита Седлиня
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ФОТО: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock

Пора спать: гасить свет, надевать пижаму, чистить зубы и... заклеивать рот. Именно так поступают все больше врачей, стоматологов и знаменитостей. Звучит как сюжет фильма ужасов, но эта техника потенциально может привести к более глубокому сну, более свежему дыханию, уменьшению храпа и даже уменьшению кариеса, пишет Delfi Life.

Но насколько безопасна эта тенденция? Хотя многие публично хвалят заклеивание рта, эксперты напоминают: нужно быть осторожными и устранять причины нарушений сна, а не надеяться, что одна техника принесет чудесные результаты. Прежде чем начать заклеивать рот для улучшения сна, проконсультируйтесь с врачом, так как встречаются случаи, когда этот метод не только не помогает, но даже может навредить.

Считается, что 60–70% людей спят с открытым ртом. Так называемые биохакеры включают в свои ритуалы отхода ко сну клейкую ленту, которую можно найти в аптечках первой помощи или просто купить на Amazon. На TikTok миллионы пользователей прислушались к этому совету и создали новый хэштег #mouthtaping. Даже Wall Street Journal называет этот забавный ритуал спасителем отношений под заголовком „Можно ли спасти семью этого храпуна? Да, с помощью клейкой ленты!“.

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