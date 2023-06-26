Успокойся и рот заклей. Сон с „изолентой“ на губах стал трендом, но безопасно ли это?

Но насколько безопасна эта тенденция? Хотя многие публично хвалят заклеивание рта, эксперты напоминают: нужно быть осторожными и устранять причины нарушений сна, а не надеяться, что одна техника принесет чудесные результаты. Прежде чем начать заклеивать рот для улучшения сна, проконсультируйтесь с врачом, так как встречаются случаи, когда этот метод не только не помогает, но даже может навредить.