„Я была в прямом смысле слова прикована к постели и думала, что умру, но никто не понимал от чего“. После путешествия жительницу Эстонии поразила странная болезнь

Сейчас и не скажешь, что полная жизни Бритта пережила серьезную болезнь, которая перевернула ее жизнь, сделала беспомощной и надолго приковала к постели.

Все началось пять лет назад во время поездки в Азию. Незадолго до окончания поездки молодую женщину одолела лихорадка, боли в животе, вздутие и общая вялость. Вернувшись домой, Бритта сразу же обратилась в инфекционную клинику, будучи уверенной, что ее недомогание связано с бактерией, которую она подхватила в поездке. Подозрение пало на сальмонеллез, который имеет тысячи штаммов. В Эстонии их известно около сотни. Поскольку Бритта приехала из Азии, это сильно расширило выборку. Как только был определен правильный штамм сальмонеллы, началось лечение антибиотиками.