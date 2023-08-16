Красота и здоровье
16.08.2023, 13:00

„Я была в прямом смысле слова прикована к постели и думала, что умру, но никто не понимал от чего“. После путешествия жительницу Эстонии поразила странная болезнь

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Каково это - оказаться на волосок от смерти?
Кайя Гил
Бритта-Лийса Айт помнит удивление врача, когда она и ее мать вошли в кабинет. Большинство 25-летних женщин не нуждаются в помощи при ходьбе.
Бритта-Лийса Айт помнит удивление врача, когда она и ее мать вошли в кабинет. Большинство 25-летних женщин не нуждаются в помощи при ходьбе.
ФОТО: Sandra Palm

Пять лет назад жительница Эстонии Бритта-Лийза Айт после возвращения из экзотической поездки заболела настолько сильно, что опасалась самого худшего. Когда она наконец нашла нужного специалиста, ей быстро пришлось выбирать между рискованным и еще более рискованным решением. Историю Бритты-Лийзы рассказывает журнал Tervis Pluss.

Сейчас и не скажешь, что полная жизни Бритта пережила серьезную болезнь, которая перевернула ее жизнь, сделала беспомощной и надолго приковала к постели.

Все началось пять лет назад во время поездки в Азию. Незадолго до окончания поездки молодую женщину одолела лихорадка, боли в животе, вздутие и общая вялость. Вернувшись домой, Бритта сразу же обратилась в инфекционную клинику, будучи уверенной, что ее недомогание связано с бактерией, которую она подхватила в поездке. Подозрение пало на сальмонеллез, который имеет тысячи штаммов. В Эстонии их известно около сотни. Поскольку Бритта приехала из Азии, это сильно расширило выборку. Как только был определен правильный штамм сальмонеллы, началось лечение антибиотиками.

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