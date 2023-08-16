16.08.2023, 13:00
„Я была в прямом смысле слова прикована к постели и думала, что умру, но никто не понимал от чего“. После путешествия жительницу Эстонии поразила странная болезнь(6)
Каково это - оказаться на волосок от смерти?
ФОТО:
Пять лет назад жительница Эстонии Бритта-Лийза Айт после возвращения из экзотической поездки заболела настолько сильно, что опасалась самого худшего. Когда она наконец нашла нужного специалиста, ей быстро пришлось выбирать между рискованным и еще более рискованным решением. Историю Бритты-Лийзы рассказывает журнал Tervis Pluss.