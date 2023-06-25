Сметанкой помажь. Почему народные методы могут быть опасны при солнечном ожоге
Несмотря на обилие противоожоговых средств, многие люди все еще придерживаются так называемых бабушкиных или народных методов. И, как отмечают специалисты, в лучшем случае подобная самодеятельность будет бесполезной, в худшем - усугубит проблему, пишет Delfi.lv.
Солнечные ожоги аналогичны термическим и химическим, отмечает фармацевт Зане Мелберга, поэтому к ним следует относиться не менее серьезно. Прежде всего ожог надо охладить и затем наблюдать, не потребуется ли какое-либо дополнительное лечение. Народные методы хоть и выглядят безобидными, могут быть опасны.
Сметана и майонез
В составе этих продуктов есть жиры и растительные масла. Масло закупоривает поры, удерживает жар и создает парниковый эффект, препятствуя заживлению и еще больше нагревая кожу. Если на травмированную кожу нанести такой барьерный слой, состояние ожога только ухудшится. Может показаться, что взятый из холодильника продукт создает ощущение прохлады - но оно непродолжительное и ложное. Кроме того, нанесение на обгоревшую кожу пищевого продукта повышает риск инфекции – соприкосновение имеющихся в продуктах бактерий с обожженной, ослабленной кожей служит благодатной средой для развития инфекций. Ни в сметане, ни в майонезе не содержатся вещества, чье действие для заживления кожи было бы подтверждено.
Уксус
Одним из наиболее опасных методов, является нанесение на ожог уксуса. Как поясняет Зане Мелберга, кислота в дополнение к солнечному ожогу может вызвать еще и химический. Кроме того, уксус обладает свойством подсушивать кожу, что особенно вредно в случае солнечного ожога и может разрушить уровень рН кожи и значительно продлить процесс заживления.
Теплый душ и лед
Обожженную солнцем кожу надо быстро охладить, поэтому будет уместен прохладный душ, но ни в коем случае не очень теплый или горячий - это подвергнет кожу еще большему стрессу и раздражению.
Мелберга упоминает еще одну вещь, которую не следует делать, – прикладывать лед прямо к ожогу - резкое изменение температуры может еще сильнее травмировать кожу. Обгоревшая кожа особенно чувствительна, поэтому обращаться с ней надо бережно.
Алоэ
Средство с алоэ поможет охладить кожу, но это не спасение во всех ситуациях. Алоэ увлажняет и успокаивает кожу, но в случае более сильного солнечного ожога этого может быть недостаточно.
Что поможет
В случае выявления солнечного ожога кожу в первую очередь следует охладить и увлажнить. Лучше всего такую функцию выполнят специальные средства. Они хороши тем, что имеют более жидкую и легкую текстуру, лучше ложатся на кожу, быстро впитываются и достигают нужного эффекта. Эти средства впитываются в более глубокие ткани кожи и действительно заживляют ее.
В случае сильных солнечных ожогов необходимо применять SOS-средство, в состав которого входят активные вещества немедленного действия, в том числе пантенол и витамины А и Е. Ни в коем случае не следует использовать средства, содержащие растительные масла, поэтому важно внимательно читать состав продуктов.
Фармацевт обращает внимание, что шелушение кожи в течение двух-трех дней после загара указывает на ожог первой степени. Следует позволить коже сойти самостоятельно, не надо ее обдирать, так как это может вызвать еще более сильное раздражение, а затем надо следить, не появляются ли новые родинки. В случае появления родинок очень важно регулярно наблюдать за ними и раз в год желательно показывать их дерматологу, чтобы избежать риска неблагоприятных кожных образований.