Красота и здоровье
25.06.2023, 15:00

Сметанкой помажь. Почему народные методы могут быть опасны при солнечном ожоге

 
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ФОТО: New Africa | Shutterstock

Несмотря на обилие противоожоговых средств, многие люди все еще придерживаются так называемых бабушкиных или народных методов. И, как отмечают специалисты, в лучшем случае подобная самодеятельность будет бесполезной, в худшем - усугубит проблему, пишет Delfi.lv.

Солнечные ожоги аналогичны термическим и химическим, отмечает фармацевт Зане Мелберга, поэтому к ним следует относиться не менее серьезно. Прежде всего ожог надо охладить и затем наблюдать, не потребуется ли какое-либо дополнительное лечение. Народные методы хоть и выглядят безобидными, могут быть опасны.

Сметана и майонез

В составе этих продуктов есть жиры и растительные масла. Масло закупоривает поры, удерживает жар и создает парниковый эффект, препятствуя заживлению и еще больше нагревая кожу. Если на травмированную кожу нанести такой барьерный слой, состояние ожога только ухудшится. Может показаться, что взятый из холодильника продукт создает ощущение прохлады - но оно непродолжительное и ложное. Кроме того, нанесение на обгоревшую кожу пищевого продукта повышает риск инфекции – соприкосновение имеющихся в продуктах бактерий с обожженной, ослабленной кожей служит благодатной средой для развития инфекций. Ни в сметане, ни в майонезе не содержатся вещества, чье действие для заживления кожи было бы подтверждено.

Уксус

Одним из наиболее опасных методов, является нанесение на ожог уксуса. Как поясняет Зане Мелберга, кислота в дополнение к солнечному ожогу может вызвать еще и химический. Кроме того, уксус обладает свойством подсушивать кожу, что особенно вредно в случае солнечного ожога и может разрушить уровень рН кожи и значительно продлить процесс заживления.

Теплый душ и лед

Обожженную солнцем кожу надо быстро охладить, поэтому будет уместен прохладный душ, но ни в коем случае не очень теплый или горячий - это подвергнет кожу еще большему стрессу и раздражению.

Мелберга упоминает еще одну вещь, которую не следует делать, – прикладывать лед прямо к ожогу - резкое изменение температуры может еще сильнее травмировать кожу. Обгоревшая кожа особенно чувствительна, поэтому обращаться с ней надо бережно.

Алоэ

Средство с алоэ поможет охладить кожу, но это не спасение во всех ситуациях. Алоэ увлажняет и успокаивает кожу, но в случае более сильного солнечного ожога этого может быть недостаточно.

Что поможет

В случае выявления солнечного ожога кожу в первую очередь следует охладить и увлажнить. Лучше всего такую функцию выполнят специальные средства. Они хороши тем, что имеют более жидкую и легкую текстуру, лучше ложатся на кожу, быстро впитываются и достигают нужного эффекта. Эти средства впитываются в более глубокие ткани кожи и действительно заживляют ее.

В случае сильных солнечных ожогов необходимо применять SOS-средство, в состав которого входят активные вещества немедленного действия, в том числе пантенол и витамины А и Е. Ни в коем случае не следует использовать средства, содержащие растительные масла, поэтому важно внимательно читать состав продуктов.

Фармацевт обращает внимание, что шелушение кожи в течение двух-трех дней после загара указывает на ожог первой степени. Следует позволить коже сойти самостоятельно, не надо ее обдирать, так как это может вызвать еще более сильное раздражение, а затем надо следить, не появляются ли новые родинки. В случае появления родинок очень важно регулярно наблюдать за ними и раз в год желательно показывать их дерматологу, чтобы избежать риска неблагоприятных кожных образований.

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