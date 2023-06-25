Сметанкой помажь. Почему народные методы могут быть опасны при солнечном ожоге

Солнечные ожоги аналогичны термическим и химическим, отмечает фармацевт Зане Мелберга, поэтому к ним следует относиться не менее серьезно. Прежде всего ожог надо охладить и затем наблюдать, не потребуется ли какое-либо дополнительное лечение. Народные методы хоть и выглядят безобидными, могут быть опасны.

Сметана и майонез

В составе этих продуктов есть жиры и растительные масла. Масло закупоривает поры, удерживает жар и создает парниковый эффект, препятствуя заживлению и еще больше нагревая кожу. Если на травмированную кожу нанести такой барьерный слой, состояние ожога только ухудшится. Может показаться, что взятый из холодильника продукт создает ощущение прохлады - но оно непродолжительное и ложное. Кроме того, нанесение на обгоревшую кожу пищевого продукта повышает риск инфекции – соприкосновение имеющихся в продуктах бактерий с обожженной, ослабленной кожей служит благодатной средой для развития инфекций. Ни в сметане, ни в майонезе не содержатся вещества, чье действие для заживления кожи было бы подтверждено.

Уксус

Одним из наиболее опасных методов, является нанесение на ожог уксуса. Как поясняет Зане Мелберга, кислота в дополнение к солнечному ожогу может вызвать еще и химический. Кроме того, уксус обладает свойством подсушивать кожу, что особенно вредно в случае солнечного ожога и может разрушить уровень рН кожи и значительно продлить процесс заживления.

Теплый душ и лед

Обожженную солнцем кожу надо быстро охладить, поэтому будет уместен прохладный душ, но ни в коем случае не очень теплый или горячий - это подвергнет кожу еще большему стрессу и раздражению.

Мелберга упоминает еще одну вещь, которую не следует делать, – прикладывать лед прямо к ожогу - резкое изменение температуры может еще сильнее травмировать кожу. Обгоревшая кожа особенно чувствительна, поэтому обращаться с ней надо бережно.

Алоэ