Врач рассказал, употребление каких продуктов может предотвратить выпадение волос

По словам эксперта, авокадо содержит около 15% суточной потребности взрослого человека в витамине Е, который является одним из ключевых питательных веществ для локонов. Кроме того, в состав растения входят жирные кислоты и белки, придающие волосам необходимую плотность и увлажнение.

Для борьбы с выпадением волосом можно чаще есть бананы, подчеркнула врач. Они содержат калий, дефицит которого способен привести к кислотно-щелочному дисбалансу. Он, в свою очередь, является одной из причин выпадения волос.

Полезны в данном случае и орехи, которые включают в себя цинк и биотин, обратила внимание Ирина Андреева. Первый элемент активизирует энергетический обмен и обеспечивает снабжение клеток кожи питательными веществами. Второй отвечает за крепость локонов и сохранение сернистых аминокислот в их корнях.

Овсянка, яйца и жирная рыба также стимулируют рост волос, рассказала специалист.