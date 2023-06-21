6 секретов восточных женщин, которые помогают им сохранять красоту

Однако привлекательная внешность подчас не столько обусловлена генетическим джекпотом, сколько грамотным уходом за собой. У восточных женщин есть свои премудрости, которые они передают из поколения в поколение, чтобы сохранять красоту.

Хна для окрашивания волос

Хна – это натуральный краситель, который не наносит вреда волосам. На Востоке женщины с недоверием относятся к химическим краскам, поэтому выбирают хну. К слову, вопреки распространенному мнению, с помощью хны можно придать волосам не только рыжий цвет, но и черный. Для этого достаточно смешать хну с басмой.

Масло для бровей

Одна из отличительных особенностей восточных женщин – яркие густые брови, которые не нуждаются в косметике и окрашивании. Чтобы брови оставались густыми и не останавливались в росте, женщины наносят на них касторовое масло и масло усьмы. Считается, что эти масла ускоряют рост бровей и пробуждают спящие луковицы.

Розовая вода

Розовая вода – это традиционное косметическое средство из эфирного масла розы. Восточные женщины используют розовую воду для очищения лица, снятия припухлости с глаз, а также вместо тоника. Розовая вода успокаивает эпидермис, а также помогает снять воспаление.

Рукавица кесе

Пока по всему миру женщины используют скрабы для отшелушивания кожи, на Востоке девушки предпочитают рукавицу кесе. Это более щадящее средство для пилинга, которое придает коже гладкость ни чуть не хуже скраба. Для начала нужно распарить тело, затем нанести немного мыла, а после надеть рукавицу и обработать огрубевшие участки кожи.

Свежие продукты

В рационе восточных женщин редко можно встретить замороженные или термически обработанные продукты. В частности, фрукты и овощи всегда должны быть свежими. Кроме того, важно употреблять много воды и начинать утро со стакана теплой воды с лимоном. Женщины убеждены, что этот ритуал избавляет организм от токсинов.

Ароматические масла вместо парфюма

В отличие от парфюмерной воды в ароматических маслах нет спирта, но при этом они не менее стойкие, чем духи. Как правило, восточные женщины выбирают масла с ароматами мускуса, сандала, ванили или жасмина.