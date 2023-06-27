Красота и здоровье
27.06.2023, 10:05

Варикозное расширение вен нельзя недооценивать. Что нужно знать о варикозе и причинах его возникновения

 
Kadri Penjam
Варикозом страдают и мужчины, и женщины. В Эстонии применяются разные методы лечения варикозного расширения вен, в том числе новейшие и малоинвазивные. Выбор зависит как от пациента, так и хирурга.
Варикозом страдают и мужчины, и женщины. В Эстонии применяются разные методы лечения варикозного расширения вен, в том числе новейшие и малоинвазивные. Выбор зависит как от пациента, так и хирурга.
ФОТО: ilikeyellow | Shutterstock

В жаркие летние дни вы стараетесь спрятать под одеждой свои покрытые сосудистыми звездочками и капиллярами голени из-за того, что страдаете расширением вен? Хотя в большинстве случаев варикоз считается скорее косметической проблемой, чем серьезным заболеванием, нельзя махнуть на него рукой, иначе он может обернуться флебитом. Сосудистый хирург Вероника Пальмисте объясняет, на какие симптомы в случае расширения вен следует обратить внимание, и в каких случаях требуется лечение.

У некоторых женщин вены на ногах просвечивают сквозь кожу уже в молодом возрасте, чаще всего с такой же проблемой имели дело их мамы и бабушки. Расширение вен или варикоз, как отметила сосудистый хирург Вероника Пальмисте, нередко имеет наследственную предрасположенность. „Если мать или отец страдали варикозом, то через какое время дети тоже столкнутся с этой проблемой. Расширение вен связано со слабостью венозной стенки, это довольно распространенное явление. Большинство людей, внимательно осмотрев свои ноги, обнаружат какую-нибудь форму расширения вен“, - сказала доктор Пальмисте, практикующая в таллиннской клинике Medita.

Впервые с расширением вен можно столкнуться в подростковом возрасте из-за гормонального дисбаланса, который влияет на эластичность венозных стенок. „Дальнейшие гормональные изменения могут еще больше увеличить риск появления варикозно расширенных вен“, - сказала доктор Пальмисте, по словам которой женщины, как правило, больше осведомлены о расширении вен, но отличительная особенность варикоза в том, что он никого не „дискриминирует“, и у мужчин встречается так же часто, как у женщин.

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