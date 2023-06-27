Варикозное расширение вен нельзя недооценивать. Что нужно знать о варикозе и причинах его возникновения
В жаркие летние дни вы стараетесь спрятать под одеждой свои покрытые сосудистыми звездочками и капиллярами голени из-за того, что страдаете расширением вен? Хотя в большинстве случаев варикоз считается скорее косметической проблемой, чем серьезным заболеванием, нельзя махнуть на него рукой, иначе он может обернуться флебитом. Сосудистый хирург Вероника Пальмисте объясняет, на какие симптомы в случае расширения вен следует обратить внимание, и в каких случаях требуется лечение.
У некоторых женщин вены на ногах просвечивают сквозь кожу уже в молодом возрасте, чаще всего с такой же проблемой имели дело их мамы и бабушки. Расширение вен или варикоз, как отметила сосудистый хирург Вероника Пальмисте, нередко имеет наследственную предрасположенность. „Если мать или отец страдали варикозом, то через какое время дети тоже столкнутся с этой проблемой. Расширение вен связано со слабостью венозной стенки, это довольно распространенное явление. Большинство людей, внимательно осмотрев свои ноги, обнаружат какую-нибудь форму расширения вен“, - сказала доктор Пальмисте, практикующая в таллиннской клинике Medita.