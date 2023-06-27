Варикозное расширение вен нельзя недооценивать. Что нужно знать о варикозе и причинах его возникновения

У некоторых женщин вены на ногах просвечивают сквозь кожу уже в молодом возрасте, чаще всего с такой же проблемой имели дело их мамы и бабушки. Расширение вен или варикоз, как отметила сосудистый хирург Вероника Пальмисте, нередко имеет наследственную предрасположенность. „Если мать или отец страдали варикозом, то через какое время дети тоже столкнутся с этой проблемой. Расширение вен связано со слабостью венозной стенки, это довольно распространенное явление. Большинство людей, внимательно осмотрев свои ноги, обнаружат какую-нибудь форму расширения вен“, - сказала доктор Пальмисте, практикующая в таллиннской клинике Medita.