Астролог RusDelfi предостерегает: в отношениях могут всплыть обиды, конфликты станут более интенсивными
Астролог Ирина Варнес рассказывает какие события происходят на звездном небе в конце июня и как они будут на нас влиять. Мотайте себе на ус!
Сатурн переходит в ретроградное движение с 17 июня и вплоть до 4 ноября. Это случается каждый год примерно на 140 дней. Это событие не так известно, как ретроградный Меркурий, хотя по значимости более ощутимо для каждого. В классических ведических текстах это описывается как не совсем благоприятное время, которое характеризуется природными катаклизмами, и если еще находится под аспектом Марса, как сейчас, то конфликты станут более интенсивными. Особенно это станет заметнее когда Марс перейдет в огненный знак Льва с 1 июля. Напомню, мы рассматриваем сидерический зодиак.
В такое время, каждый столкнется с определенными задачами, которые следует пересмотреть. Я буду возвращаться к этой теме в последующих статьях, а сейчас хочу объяснить, одну из ролей Сатурна в нашей жизни. В любой системе есть определенные границы, в клетке это оболочка, в организме кожа, в государстве это внешние границы, в семье определенные правила. Роль Сатурна - сдерживать нас в определенных границах, т. е. это ограничивающая функция и в то же время защитная функция от внешней „враждебной“ среды. Во время ретроградного движения будут всплывать ситуации связанные с нашими границами в разных областях. Например, если в отношениях партнер нарушает личные границы, то в это время вопрос о совместном проживании станет актуальным и будет правильным восстановить свои границы в отношениях тем или иным способом.
Мы все идем по жизни в соответствии с нашими ценностями. Сатурн предлагает нам их пересмотреть, чтобы увеличить жизненное пространство, расширить свои границы, стать нужным обществу. Зачастую, это случается довольно болезненно, но пережив этот кризис, человек обретает нового себя и новые возможности. Поэтому обратите внимание в следующие 4 месяца, какая сфера жизни у вас нуждается в переосмыслении.
С другой стороны, если у вас было какое-то желание, которое очень долго не осуществлялось, но вы пробовали, не сдавались, то в моменты ретроградного Сатурна есть больший шанс на его осуществление. Хорошее время для проверки здоровья, а если уже есть заболевание, то изучите новые методы лечения, проконсультируйтесь с врачом еще раз, возможно медицина уже шагнула вперед и есть новые, а также альтернативные методы лечения.
Солнце перешло в воздушный знак Близнецы, к нему 24 июня присоединится Меркурий. Для Меркурия это прекрасное положение. Станет легче переключаться с одного задания на другое, отличное время для познания интересующих вас вещей, время для контактов и поиска новых идей. Проекты связанные с логистикой, информационными технологиями, связью, коммуникацией будут даваться легче, чем обычно.
Знаки имеют различную природу, так вот, в июне и июле большинство планет будут находиться в огненных и воздушных знаках. Огненная природа дает быстрые, не всегда обдуманные начинания, а воздушная природа разносит все на большие расстояния.
Марс и Венера не в простом положении, в отношениях могут всплыть обиды, подсознательные страхи, ощущение, что никто нас не понимает. Чтобы не разрушить отношения, всегда следует начинать с себя, заглянуть внутрь и увидеть свою темную сторону. Никто из нас не розовый и пушистый. Целостность и зрелость обретается, когда мы заглянем внутрь себя и сможем трансформировать детские обиды, травмы и стать действительно взрослым человеком отвечающим за свое эмоциональное состояние, а не перекладывающим вину за плохое настроение друг на друга.
С 19 июня период растущий Луны, естественное гармоничное время для начала проектов, у нас больше ментальных сил для решения сложных задач.
21 июня - день летнего равноденствия, в этот день земля максимально наклонена к Солнцу. Нельзя забывать, даже живя в современном мире, что мы все живем на земле и подчиняемся вселенскому ритму. Поэтому проведите вечер на природе, взгляните на ночное небо, искупайтесь, почувствуйте величие природы.
Дни, когда не следует начинать важные дела - 21 и 27 июня
28 июня - будьте готовы к неожиданным встречам, день, когда состояние баланса легко нарушить. Постарайтесь запомнить сны так наше подсознание показывает, на что следует обратить внимание. Ссоры происходящие в этот день сложно исправить. Сделайте что-нибудь руками - отремонтируйте вещь, сделайте поделку, нарисуйте рисунок, приготовьте ужин.
Как общий совет для всех на конец месяца - проводите больше времени на природе, ходите босиком. Добавьте в гардероб спокойных коричневатых песчаных тонов. А в рацион включите бобовые, можно использовать муку из нута как альтернативу, например для кляра.