Астролог RusDelfi предостерегает: в отношениях могут всплыть обиды, конфликты станут более интенсивными

Сатурн переходит в ретроградное движение с 17 июня и вплоть до 4 ноября. Это случается каждый год примерно на 140 дней. Это событие не так известно, как ретроградный Меркурий, хотя по значимости более ощутимо для каждого. В классических ведических текстах это описывается как не совсем благоприятное время, которое характеризуется природными катаклизмами, и если еще находится под аспектом Марса, как сейчас, то конфликты станут более интенсивными. Особенно это станет заметнее когда Марс перейдет в огненный знак Льва с 1 июля. Напомню, мы рассматриваем сидерический зодиак.

В такое время, каждый столкнется с определенными задачами, которые следует пересмотреть. Я буду возвращаться к этой теме в последующих статьях, а сейчас хочу объяснить, одну из ролей Сатурна в нашей жизни. В любой системе есть определенные границы, в клетке это оболочка, в организме кожа, в государстве это внешние границы, в семье определенные правила. Роль Сатурна - сдерживать нас в определенных границах, т. е. это ограничивающая функция и в то же время защитная функция от внешней „враждебной“ среды. Во время ретроградного движения будут всплывать ситуации связанные с нашими границами в разных областях. Например, если в отношениях партнер нарушает личные границы, то в это время вопрос о совместном проживании станет актуальным и будет правильным восстановить свои границы в отношениях тем или иным способом.

Мы все идем по жизни в соответствии с нашими ценностями. Сатурн предлагает нам их пересмотреть, чтобы увеличить жизненное пространство, расширить свои границы, стать нужным обществу. Зачастую, это случается довольно болезненно, но пережив этот кризис, человек обретает нового себя и новые возможности. Поэтому обратите внимание в следующие 4 месяца, какая сфера жизни у вас нуждается в переосмыслении.