Забудьте Tinder: 8 мест, где можно познакомиться в Таллинне этим летом

В ритме танца

Каждое лето в Таллинне проходят танцевальные вечера на открытом воздухе — как правило, бесплатные. Студия Casa de Baile устраивает мероприятия в Старом городе на улице Харью 40, а также на пляже Инглиранд (Рейди теэ). Танцевать могут все, независимо от навыков. Опытный тренер сначала проводит уроки бачаты, сальсы и кизомбы, а затем вы свободно пользуетесь своими знаниями до самого конца вечеринки.

В прошлом году танцевальные вечера проходили также на pop-up площадке PARK’la. Вполне вероятно, что традиция повторится и этим летом, поскольку 14 июня Bachata Studio Tallinn уже провела здесь танцевальный мастер-класс по бачате. Чтобы быть в курсе событий, следите за новостями здесь.

Танцевальные вечера от Casa de Baile проходят:

по воскресеньям с 19.00 до 22.00 в Старом городе на улице Харью 40;

по вторникам с 19.00 до 22.00 на пляже Инглиранд (Рейди теэ).

На тренировке

В Таллинне огромное количество всевозможных открытых пространств для занятий спортом, будь то стадион, скейт-парк или площадка с уличными тренажерами (разумеется, бесплатными). У тех, кто занимается спортом, уже есть как минимум один общий интерес, поэтому завязать интересное знакомство гораздо проще.

Спортивные площадки есть на променаде Рейди теэ, в парке Тондираба, в парке Паэ, в парке Мянни, на Вильде теэ 69, в Полицейском парке, на Башенной площади, в парке Туви, в парке Лёвенру, в парке Лиллепи и на Штромке.

На фестивале или концерте

Летом каждый месяц проходят разные мероприятия на свежем воздухе, будь то двухдневный фестиваль SUME, Дни моря, винный фестиваль Mulliga ja Mullita, мероприятия по случаю юбилея Ласнамяэ, большой Фестиваль мороженого или Фестиваль еды на колесах на Певческом поле или же еженедельные мини-концерты в Ротерманне и гавани Какумяэ. На таких тусовках собирается очень разношерстная публика всех возрастов, поэтому завязать новые знакомства не составит труда.