Как почувствовать себя настоящим мастером гриля? 4 совета, как сделать еду сочной и вкусной!

4 хитрости умелого гриль-мастера:

· Убедитесь, что гриль правильно подготовлен! Сначала необходимо очистить гриль и решетки, а затем слегка смазать решетки растительным маслом. Мы рекомендуем использовать для растопки натуральные средства, такие как бумага и растительное масло или экологичные кубики для розжига.

· Убедитесь, что температура правильная! Правильная температура гриля будет достигнута, когда на углях появится слегка серый слой пепла, и будет невозможно подержать руку над углями более нескольких секунд. Это может занять около 20 минут.

· Исходите из особенностей сырья! Сначала дайте мясу постоять около часа при комнатной температуре. Для подрумянивания можно использовать более высокую температуру, например, для кусков мяса, которые можно переворачивать только один раз. Шашлык, ребрышки и сырые колбаски можно переворачивать несколько раз, но после размещения их на гриле подержите их до возникновения легких полосок от решетки. Только после этого переворачивайте, тогда мясо не прилипнет к решетке. Чтобы шашлык на шампуре не пересыхал, время от времени сбрызгивайте мясо водой или яблочным соком.

· Готовьте на гриле и овощи! Если гриль уже подготовлен, то, конечно, стоит приготовить на нем и приятный гарнир. Например, картофель сначала отварите его до полумягкого состояния, разрежьте пополам, смажьте маслом, а затем поджарьте на гриле. Паприку готовьте до появления коричневых полос от решетки и всегда смазывайте маслом и посыпайте солью ломтики цуккини или баклажана перед обжариванием.