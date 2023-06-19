Как почувствовать себя настоящим мастером гриля? 4 совета, как сделать еду сочной и вкусной!
Сезон гриля уже в самом разгаре и скоро наступит горячо любимый эстоноземельцами Иванов день. Так как же приготовить гриль так, чтобы гости похвалили и вкус мяса, и ваше мастерство? Мастер гриля Maxima поделится своими секретами, и кроме того, совершая покупки в магазинах Maxima в июне с помощью приложения, вы получаете шанс выиграть отличный гриль и корзину продуктов, чтобы сразу же попрактиковаться в своих навыках.
4 хитрости умелого гриль-мастера:
· Убедитесь, что гриль правильно подготовлен! Сначала необходимо очистить гриль и решетки, а затем слегка смазать решетки растительным маслом. Мы рекомендуем использовать для растопки натуральные средства, такие как бумага и растительное масло или экологичные кубики для розжига.
· Убедитесь, что температура правильная! Правильная температура гриля будет достигнута, когда на углях появится слегка серый слой пепла, и будет невозможно подержать руку над углями более нескольких секунд. Это может занять около 20 минут.
· Исходите из особенностей сырья! Сначала дайте мясу постоять около часа при комнатной температуре. Для подрумянивания можно использовать более высокую температуру, например, для кусков мяса, которые можно переворачивать только один раз. Шашлык, ребрышки и сырые колбаски можно переворачивать несколько раз, но после размещения их на гриле подержите их до возникновения легких полосок от решетки. Только после этого переворачивайте, тогда мясо не прилипнет к решетке. Чтобы шашлык на шампуре не пересыхал, время от времени сбрызгивайте мясо водой или яблочным соком.
· Готовьте на гриле и овощи! Если гриль уже подготовлен, то, конечно, стоит приготовить на нем и приятный гарнир. Например, картофель сначала отварите его до полумягкого состояния, разрежьте пополам, смажьте маслом, а затем поджарьте на гриле. Паприку готовьте до появления коричневых полос от решетки и всегда смазывайте маслом и посыпайте солью ломтики цуккини или баклажана перед обжариванием.
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В наших салатах упор делается на свежесть, цвет и инновационные сочетания вкусов. В каждом свежем салате есть что-то традиционное, но также и что-то особенное. Например, салат тако с креветками дает почувствовать вкус Мексики в каждом кусочке, популярный ягодный салат с голубым сыром и легкой горчичной заправкой вдохновлен итальянскими ароматами, но содержит местные ягоды. Для гурманов создан салат из козьего сыра с пармезаном и грецкими орехами, это очень приятное сочетание вкусов для тех, кто имеет смелость экспериментировать. Выбор чуть более традиционных салатов включает салат „Цезарь“ и острый куриный салат с небольшим количеством специй. Пользу для здоровья и богатство вкусов предлагают и закуски на обед или к мясу.
В случае с мясными продуктами Meistrite Kvaliteet наш шеф-повар Рауно Саар объединил вкусы таким образом, что каждый может найти что-то подходящее для себя, но есть в них и что-то интересное. Например, немного экзотики привнесено в натуральное пюре из манго и кокоса, а также и маринады, приправленные гренадином. Кроме того, местное сырье также используется в таких продуктах, как крылышки бройлера в маринаде из ревеня, свиное филе, маринованное с множеством трав, и полуножки бройлера, в которые для придания мягкости добавлено много сливочного масла. Те, кто любит более острые вкусы, найдут для себя ребрышки, бекон и крылышки бройлера в маринадах с перцем хабанеро. Для любителей классических вкусов есть свиная шейка со средиземноморским вкусом и настоящий грузинский шашлык.
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