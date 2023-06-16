События
16.06.2023, 14:34

ФОТО | Живая музыка и шампанское! Смотрите, кто пришел на романтичный летный праздник от Lindex

 
Lindexi suvepidu
Lindexi suvepidu
ФОТО: Erakogu

На прошлой неделе Lindex позвал модную публику провести романтический вечер на их летнем празднике.

У гостей была возможность ознакомиться с новой летней коллекцией Lindex и послушать выступление эстонской певицы RAHEL.

Lindexi suvepidu

Стилист и дизайнер Яна Халлас рассказала гостям, как соблюдать баланс в гардеробе, а также как вдохнуть новую жизнь в старые вещи, которые давно залежались в шкафу.

Lindexi suvepidu

Смотрите, как прошел праздник!

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