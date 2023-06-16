ФОТО | Живая музыка и шампанское! Смотрите, кто пришел на романтичный летный праздник от Lindex

У гостей была возможность ознакомиться с новой летней коллекцией Lindex и послушать выступление эстонской певицы RAHEL.

Стилист и дизайнер Яна Халлас рассказала гостям, как соблюдать баланс в гардеробе, а также как вдохнуть новую жизнь в старые вещи, которые давно залежались в шкафу.