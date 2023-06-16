16.06.2023, 14:34
ФОТО | Живая музыка и шампанское! Смотрите, кто пришел на романтичный летный праздник от Lindex
ФОТО: Erakogu
На прошлой неделе Lindex позвал модную публику провести романтический вечер на их летнем празднике.
У гостей была возможность ознакомиться с новой летней коллекцией Lindex и послушать выступление эстонской певицы RAHEL.
Стилист и дизайнер Яна Халлас рассказала гостям, как соблюдать баланс в гардеробе, а также как вдохнуть новую жизнь в старые вещи, которые давно залежались в шкафу.
Смотрите, как прошел праздник!