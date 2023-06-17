Cекс для здоровья женщины: плюсы и минусы

Несмотря на то что все вышеперечисленные гормоны синтезируются не только во время секса, стоит подчеркнуть их важность именно в интимной сфере, ведь они не только улучшают самочувствие и связывают секс с приятными ощущениями, но и повышают мотивацию к нему.

Еще один важный гормон — серотонин (или гормон радости) — в избытке присутствует в крови, когда человек находится в приподнятом настроении. Активной выработке серотонина способствует сексуальное возбуждение. При низкой же концентрации этого гормона в крови человек пребывает в подавленных чувствах, а его сексуальные желания оказываются занижены.

Как секс влияет на здоровье? Регулярный секс способствует выработке гормонов, позитивно влияющих на организм, самочувствие и работу мозга. Например, адреналин выделяется у женщин в ситуации, близкой к оргазму. На выброс адреналина в кровь организм реагирует воодушевлением и состоянием, близким к эйфории. Окситоцин, всем известный гормон, отвечающий за привязанность партнеров друг к другу, выделяется не только в процессе интимной близости, но и во время поцелуев, объятий и даже совместных занятий спортом.

Универсального ответа на вопрос о том, сколько раз нужно заниматься сексом в неделю, нет – это же не урок физкультуры со сдачей нормативов. Речь скорее о темпераменте партнеров, возрасте и желании, которое остро реагирует на любой стресс и сильные изменения в жизни. Кому-то нужно 5-6 раз в день, а для кого-то и одного раза в неделю достаточно, и это вполне нормально.

Вообще, чтобы отсутствие секса в значительной мере повлияло на состояние здоровья женщины, период воздержания должен продолжаться больше года. Отсутствие секса в течение нескольких месяцев в значительной мере никак не повлияет на твой организм.

Секс для здоровья женщины – это не легенда. Регулярный секс действительно обладает рядом полезных свойств: улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, благотворно влияет на иммунитет и даже снижает артериальное давление и уменьшает риск инфарктов и инсультов.

Состояние, при котором женщина испытывает возбуждение, но не испытывает разрядки, называется сексуальной фрустрацией. Часто повторяющиеся фрустрации могут привести к невротическим расстройствам, снижению мотивации к сексу, а у мужчин может даже вызвать неприятные тянущие ощущения внизу живота и мошонке.

То же самое относится и к случаям, когда непосредственно во время секса женщина, достигшая стадии „плато“, не приходит к ее разрешению — оргазму. Дело в том, что стадия плато, во время которой женщина активно возбуждается, характеризуется максимальным притоком крови к половым органам, а оргазм ответственен не только за приятные ощущения, но еще и за толчок к резкому оттоку крови. Таким образом один процесс логично следует за другим, приводя организм в прежнее состояние.

Секс способствует поддержанию либидо

Речь идет как раз о мотивации к сексу, которая зависит от нескольких факторов: например, качества секса и его наличия. Все дело в том, что, когда женщина перестает заниматься сексом регулярно (например, после тяжелого расставания с бойфрендом или развода), первые несколько месяцев мотивация к сексу остается высока, так как организму не хватает былых ощущений, получаемых в интимной жизни.

Но при длительном отсутствии сексуальной жизни либидо со временем начинает ослабевать, так как мотивация к сексу слабеет — организм привыкает к отсутствию секса и перестает быть заинтересованным в нем.

Соответственно, женщина реже возбуждается и в принципе реже думает о сексе. При этом секс после долгого периода воздержания не всегда может оправдать надежды. Как правило, первый спустя долгое время секс может сопровождаться недостатком естественной смазки, а также дискомфортными ощущениями во влагалище.

Как секс вредит здоровью

В погоне за сексом ради здоровья важно помнить один очень важный нюанс: секс может быть вредным. И это утверждение прежде всего относится к рискам для здоровья, таким как незапланированная беременность или ЗППП.