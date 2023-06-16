Противно, но полезно! Диетолог объяснил, почему нужно есть нити от банана

На самом деле эта часть банана называется флоэмой, и она очень даже полезна. Об этом рассказал директор Института питания Доула (Северная Каролина) Николас Гиллит изданию Huffington Post.

По словам эксперта, флоэма действует как сосудистая система, распределяя питательные вещества по всему банану. Более того, во флоэме банана содержится больше пищевых волокон, чем в других фруктах.

Словом, польза банана не знает границ. Одно плохо: при минусовой температуре его полезные свойства теряются, а при комнатной он быстро чернеет.