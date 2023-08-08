5 эффективных процедур для бровей, о которых вы, скорее всего, ничего не знаете
Возможно, вы уже перепробовали все эти процедуры, а может быть, только ищете что-то инновационное. В общем, проверьте свою эрудицию по теме новинок для бровей, пишет „Леди“.
Биофиксация
Салонная процедура, которая проводится в три этапа. На первом из них волоски укладываются в нужном направлении изогнутым пинцетом и фиксируются клеем (силиконовым, на водной основе) и специальной пленкой. Получается долговременная „укладка“. Дальше брови прокрашиваются хной или профессиональной краской на выбор. И завершающий этап — мастер корректирует результат, выщипывая волоски, выходящие за заданную форму. Процедура одновременно корректирует и форму, и цвет. Результат сохраняется до двух месяцев (а кому-то хватает и на три).
Правда, биофиксация не подойдет тем, у кого сильные пробелы: она, по сути, только подчеркнет их. А вот девушкам с густыми бровями, которые никак не хотят „укладываться“, или тем, кого не устраивает толщина, все подойдет.
Пудровое напыление
Технология, имитирующая мягкую растушевку декоративной косметики. Жидкий пигмент вводится аппаратом в поверхностный подкожный слой. Эффект даже при близком рассмотрении легко спутать с волосинками, накрашенными карандашом или тенями. Процедура подойдет для заполнения пробелов, получения более четких контуров и корректировки формы. Результат сохраняется впечатляюще долго: 1-2 года. Наверное, поэтому звезды так часто обращаются к этой технике.
Броу-арт
Броу-арт (или архитектурное моделирование) — процедура комплексная, практически вид искусства. Сначала косметолог подбирает твой „идеальный изгиб“ — брови, которые идеально подойдут твоему овалу лица, цвету кожи и другим особенностям внешности. Затем брови корректируются и подкрашиваются хной или краской. При желании окрашивание можно заменить на татуаж.
„В чем разница между профессиональной краской и хной? Краска дает яркий и стойкий цвет до четырех недель, захватывает только волоски — при этом получается более естественный вид. А для придания брови формы лучше отдать предпочтение хне. Она будет держаться на коже и волосках от двух до четырех недель“, - говорит бровист Юлия Антонюк.
Наращивание бровей
Оказывается, нарастить можно не только ресницы. Но технологии примерно те же: отдельные волоски или целые полоски наклеиваются при помощи прозрачного клея на водной основе. Такой способ коррекции бровей отлично подойдет для того, чтобы скрыть шрамы и проплешины. Моментальный эффект, который сохранится до 2-3 недель. Длится процедура в среднем два часа, за это время специалист наращивает около 200 волосков.
Коллагенирование
Коллагенирование (оно же коллагенотерапия) — это фактически ламинирование, то есть процедура для укладки непослушных волосков. Только в составе средств, которые наносят на кожу, нет вредных аммиака, консервантов и окислителей. Зато в содержании числятся коллаген и овес (о его пользе для красоты знали еще наши бабушки). Эффект сохраняется до двух месяцев.