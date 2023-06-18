Ретро-Весы и гламурные Львы: какой стиль подходит вам по знаку зодиака
Неужели на наш гардероб могут повлиять звезды? Вместе с астрологами рассказываем, какие вещи чаще всего выбирает для себя каждый знак зодиака.
Овны — эклектика
Овнов отличает энергичность и целеустремленность, представители этого знака по натуре лидеры. И в стиле это вполне отражается: они не боятся пробовать новое и сочетать несочетаемое, так что самый подходящий стиль — это эклектика, а Овны запросто могут преуспеть в street style. Срочно на Неделю моды!
Тельцы — преппи
Эти знаки зодиака точно не стоят в очереди за новинками — одежду Тельцы покупают не так часто, но тщательно.
Они выбирают только самое лучшее и качественное, и в их шкафу вряд ли найдешь малопонятные ультрамодные вещи. Тельцы могут носить вещи годами, и они все равно останутся актуальными. Стиль этого знака зодиака — преппи: клетчатые жакеты, классические рубашки, юбки ниже колена, лодочки и сетчелы.
Близнецы — спортивный стиль
Выбрать для себя стиль раз и навсегда у Близнецов получается крайне редко. Слишком уж часто у них меняются увлечения.
Но в гардеробе этого знака зодиака всегда немало спортивных вещей, ведь активные Близнецы всегда выберут комфорт.
Рак — классика
Раки следят за своей внешностью и одеждой: этот знак зодиака не выйдет из дома в мятой рубашке или даже с самым маленьким пятнышком на джинсах. В гардеробе у Раков больше всего классики, хотя время от времени они находят подходящие для себя тренды. Самое главное, чтобы наряд всегда сидел как влитой.
Лев — гламур
Львы любят привлекать к себе внимание не только врожденной харизмой, но и внешностью.
На Львах очень гармонично смотрятся гламурные вещи, в которых далеко не каждый почувствует себя уверенно. В то же время этот знак зодиака всегда точно знает, где нужно остановиться, чтобы выглядеть стильно, и не переборщить с роскошностью.
Дева — кэжуал
Девы очень дисциплинированы, умны и внимательны. Представителям этого знака часто непонятен и не нравится стиль других, но к своей одежде они относятся еще более критично.
Девам нравится кэжуал — понятный, комфортный и элегантный. А еще представители этого знака зодиака никогда не проведут у шкафа полчаса в раздумьях — они всегда точно знают свой распорядок дня, а образ на день продумывают заранее.
Весы — ретро
Чувство прекрасного очень развито у представителей воздушного знака. Они совершенно не следят за модой, крайне редко смотрят раздел „новинки“ в интернет-магазинах, но всегда выглядят стильно и гармонично. Чаще всего Весы выбирают ретро, так что сейчас — явно их время: в трендах как раз 70-е и Викторианская эпоха, и что-то из этого точно должно им понравиться.
Скорпион — экстравагантный
Вот кто следит за последними тенденциями и уверенно чувствует себя в трендах. Скорпионы любят привлекать к себе внимание и производить впечатление, повторяя образы звезд и инфлюэнсеров. Именно они первыми наденут цветные колготки, закутаются в яркие пуховики-одеяла и придут на вечеринку в босоножках, украшенных перьями.
Стрельцы — элегантный
Стрельцы тоже не боятся экспериментов, но только в меру: например, они могут пикантно оголиться. В основном же этот знак зодиака предпочитает элегантность, которую сочетает с удобством.
Для Стрельцов важно качество одежды и ее уместность.
А еще они обожают total black-образы больше любого другого знака.
Козерог — консервативный
Козероги трудолюбивы и целеустремленны, а их стремление продвигаться вверх по карьерной лестнице отражается на одежде. Одежда этого знака зодиака консервативна, а в гардеробе всегда найдутся брючный костюм, элегантное платье и классические лодочки. Оригинальность или экстравагантность может показаться Козерогам безвкусицей, но иногда они все-таки обращают внимание на тренды и выбирают для себя что-то.
Водолей — бохо
Представители этого знака зодиака особенно тяготеют к свободе, они уникальны и неординарны. Внешне Водолей всегда отличается от большинства, но при этом выглядит гармонично в выбранном оригинальном образе. Этому знаку подходит бохо — свободные силуэты, натуральные ткани, бахрома и широкие шляпы.
Рыбы — минимализм
Рыбы уделяют своему стилю не так много внимания, предпочитая встречу с друзьями походам по магазинам.
Зимой этот знак носит джинсы и свитера, летом — все те же джинсы и футболки. И только для какого-то особенного события Рыбы могут достать лаконичное платье (но вряд ли будут чувствовать себя в нем комфортно). Несмотря на это, стиль знака продуман до мелочей, одежда всегда аккуратна, и без аксессуаров не обходится.
Источник: mail.ru