Ретро-Весы и гламурные Львы: какой стиль подходит вам по знаку зодиака

Овны — эклектика

Овнов отличает энергичность и целеустремленность, представители этого знака по натуре лидеры. И в стиле это вполне отражается: они не боятся пробовать новое и сочетать несочетаемое, так что самый подходящий стиль — это эклектика, а Овны запросто могут преуспеть в street style. Срочно на Неделю моды!

Тельцы — преппи

Эти знаки зодиака точно не стоят в очереди за новинками — одежду Тельцы покупают не так часто, но тщательно.

Они выбирают только самое лучшее и качественное, и в их шкафу вряд ли найдешь малопонятные ультрамодные вещи. Тельцы могут носить вещи годами, и они все равно останутся актуальными. Стиль этого знака зодиака — преппи: клетчатые жакеты, классические рубашки, юбки ниже колена, лодочки и сетчелы.

Близнецы — спортивный стиль

Выбрать для себя стиль раз и навсегда у Близнецов получается крайне редко. Слишком уж часто у них меняются увлечения.

Но в гардеробе этого знака зодиака всегда немало спортивных вещей, ведь активные Близнецы всегда выберут комфорт.

Рак — классика

Раки следят за своей внешностью и одеждой: этот знак зодиака не выйдет из дома в мятой рубашке или даже с самым маленьким пятнышком на джинсах. В гардеробе у Раков больше всего классики, хотя время от времени они находят подходящие для себя тренды. Самое главное, чтобы наряд всегда сидел как влитой.

Лев — гламур

Львы любят привлекать к себе внимание не только врожденной харизмой, но и внешностью.

На Львах очень гармонично смотрятся гламурные вещи, в которых далеко не каждый почувствует себя уверенно. В то же время этот знак зодиака всегда точно знает, где нужно остановиться, чтобы выглядеть стильно, и не переборщить с роскошностью.

Дева — кэжуал

Девы очень дисциплинированы, умны и внимательны. Представителям этого знака часто непонятен и не нравится стиль других, но к своей одежде они относятся еще более критично.