8 женских ошибок, из-за которых вас не позовут на второе свидание

Каждый раз после первого свидания ждёте приглашения на второе, но оно так и не приходит? А вы задаётесь вопросом: почему? Порой всё куда проще, чем кажется. Сделать ошибку и даже этого не заметить довольно просто. Вот несколько распространённых проколов, почему мужчина не хочет видеть женщину снова.

1. Вы не продемонстрировали заинтересованность

Слишком много сидели в телефоне, односложно отвечали на вопросы, избегали прямого взгляда. Возможно, вы просто стеснительны и смущались проявить себя во всей красе. Но вот партнёр мог понять всё совершенно иначе. Такое поведение может говорить о том, что человеку совсем не интересно продолжение банкета, он скучал и думал лишь о том, когда же эта пытка закончится. Звонить такой женщине нет никакого смысла, ведь если даже она и согласится, второе свидание вряд ли окажется лучше первого.

2. Первое свидание продлилось чересчур долго

С одной стороны, если вы провели с интересным человеком больше времени, чем планировали, это неплохо. Значит, вам было хорошо и комфортно вместе. Но с другой — при первой встрече важно не переборщить, а оставить что-нибудь и на десерт. Идеальным вариантом будет потратить час или два на предполагаемого партнёра. За это время можно и о человеке узнать, и себя показать, и ещё не успеть друг другу наскучить.

3. На первом свидании женщина говорила о бывших

Если говорить при знакомстве о прошлых партнёрах, мужчине может показаться, что его дама всё ещё влюблена в другого парня. Тогда зачем начинать с ней новые отношения? Какие бы эмоции не вызывали былые связи, они явно будут негативными. Лучше не говорить о таких серьёзных вещах в самом начале предполагаемых отношений.

4. Женщина выглядит отчаявшейся, мужчина это замечает