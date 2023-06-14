Время для шикарного отпуска! Гороскоп на конец июня
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Овен
Месяц будет хлопотным, но веселым. Вы достаточно много времени уделяли проблемам родных и друзей и немного устали от домашней рутины. И словно почувствовав ваше желание, звезды предрекают вам интересные поездки и встречи.
Телец
В июне ваше внимание будет сосредоточено на материальном. Вы будете размышлять о дополнительных источниках дохода. Возможно, некоторые представители знака захотят поменять работу. Хорошенько взвесьте за и против.
Близнецы
Планировали отпуск, подыскивали отель и накупили летних нарядов — а коварный босс подкинул новый проект. Не переживайте: это дело может вывести вас на новый профессиональный уровень. А отдохнете чуть позже.
Рак
Недоброжелатели плетут сети и распускают сплетни — как это грустно! Постарайтесь абстрагироваться от происходящего, проанализировать свое поведение и сделать выводы. Возможно, не стоит так откровенно рассказывать о себе?
Лев
Финансовая ситуация значительно улучшится. Но не спешите сразу тратить деньги и угощать всех друзей подряд. Сейчас лучше немного отложить — вероятны проблемы со здоровьем, вашим или родных.
Дева
Вы идете на работу как на праздник! А причина тому — коллега из соседнего отдела. Звезды предупреждают — не смешивайте профессиональное с личным. Скоро представится повод узнать человека получше.
Весы
Учиться, учиться и учиться — а как иначе? Вы же не хотите бросить дело, в которое уже вложили столько средств и энергии. Сейчас будет полезно пообщаться со специалистами, выслушать компетентное мнение.
Скорпион
В июне Скорпионы будут напоминать брюзгу — все-то вам не нравится, лето холодное, а море дорогое. Тем не менее отдых вы вполне можете себе позволить, особенно если скооперируетесь с приятелями.
Стрелец
Стрелец — молодец! Вы много работали, хорошо зарабатывали, теперь можно и немного расслабиться. Планируя поездку, прислушайтесь к рекомендации друзей — она окажется не лишней. Хорошего отпуска!
Козерог
В июне Козероги, как и всегда, готовы взвалить на плечи гору дел. Причем трудиться не только за себя, но и за того парня. А это вызывает недовольство домашних. Притормозите — всех денег не заработаете.
Водолей
Месяц станет эмоционально насыщенным. Вам захочется сменить обстановку, пуститься в авантюры и поэкспериментировать с имиджем. Дайте себе такую возможность, ведь лето — это маленькая жизнь
Рыбы
Рыбы в основном сосредоточены на себе, своем развитии и гармонии. Но возможно, кто-то захочет позаботиться о вас — не отвергайте руку дающего. Также вероятно появление в вашей жизни старого друга.