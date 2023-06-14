Время для шикарного отпуска! Гороскоп на конец июня

Овен

Месяц будет хлопотным, но веселым. Вы достаточно много времени уделяли проблемам родных и друзей и немного устали от домашней рутины. И словно почувствовав ваше желание, звезды предрекают вам интересные поездки и встречи.

Телец

В июне ваше внимание будет сосредоточено на материальном. Вы будете размышлять о дополнительных источниках дохода. Возможно, некоторые представители знака захотят поменять работу. Хорошенько взвесьте за и против.

Близнецы

Планировали отпуск, подыскивали отель и накупили летних нарядов — а коварный босс подкинул новый проект. Не переживайте: это дело может вывести вас на новый профессиональный уровень. А отдохнете чуть позже.

Рак

Недоброжелатели плетут сети и распускают сплетни — как это грустно! Постарайтесь абстрагироваться от происходящего, проанализировать свое поведение и сделать выводы. Возможно, не стоит так откровенно рассказывать о себе?

Лев

Финансовая ситуация значительно улучшится. Но не спешите сразу тратить деньги и угощать всех друзей подряд. Сейчас лучше немного отложить — вероятны проблемы со здоровьем, вашим или родных.

Дева

Вы идете на работу как на праздник! А причина тому — коллега из соседнего отдела. Звезды предупреждают — не смешивайте профессиональное с личным. Скоро представится повод узнать человека получше.

Весы

Учиться, учиться и учиться — а как иначе? Вы же не хотите бросить дело, в которое уже вложили столько средств и энергии. Сейчас будет полезно пообщаться со специалистами, выслушать компетентное мнение.

Скорпион

В июне Скорпионы будут напоминать брюзгу — все-то вам не нравится, лето холодное, а море дорогое. Тем не менее отдых вы вполне можете себе позволить, особенно если скооперируетесь с приятелями.

Стрелец

Стрелец — молодец! Вы много работали, хорошо зарабатывали, теперь можно и немного расслабиться. Планируя поездку, прислушайтесь к рекомендации друзей — она окажется не лишней. Хорошего отпуска!

Козерог