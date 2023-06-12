ФОТО | В Нарве прошел „Модный переворот“! Ученики школы моды и языка поборолись за приз в 1000 евро

Такую бесплатную школу в Нарве открыли Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и фестиваль моды Estonian Fashion FestivaI. В течение трех месяцев 40 участников школы практиковали эстонский язык и создавали модные коллекции в сотрудничестве с модельерами Маргот Ваадерпасс, Кятлин Киккас, Лийс Тийзвельт и Ану Сиркас. В это же время они прошли ряд мастер-классов.

„Перед участниками и модельерами стояла неординарная задача: создать коллекции экологичной одежды и аксессуаров, общаясь между собой только на эстонском языке. Наши предыдущие проекты показали, что, совмещая изучение языка с практическими занятиями, можно достичь потрясающих результатов. Так было и в этот раз: участники создали 71 предметов одежды и аксессуаров, а также продемонстрировали их на показе мод при участии 21 модельера и 50 моделей“, – сказала руководитель школы моды и языка „Модный переворот“ Юлия Виирсалу.

Показ созданных коллекций был проведен 11 июня в крупнейшем торговом центре Нарвы Astri. Сотням зрителей с подиума были продемонстрированы пальто, жилеты, платья, топы, юбки, сумки и украшения как на каждый день, так и для особых случаев. В ходе показа мод жюри выбрало из представленных коллекций одну лучшую.

„Я очень рада, что такая школа была открыта именно в Ида-Вирумаа. Будучи родом из Кохтла-Ярве, я понимаю, насколько уникальна возможность пройти обучение и получить консультации от профессионалов модной индустрии. В целом, мне как стилисту хочется видеть на рынке меньше коммерции, а больше цветов и смелых дизайнерских решений. Поэтому всегда приятно посмотреть на творчество молодых полных энергии людей, которых в этом проекте было очень много. Я очень надеюсь, что некоторые из имен мы ещё услышим“, – сказала председатель жюри и стилист Светлана Агуреева.