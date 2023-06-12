Диета без спорта: как похудела после родов супермодель Адриана Лима

Бывший ангелок Victoria's Secret, Адриана Лима всегда славилась точеной фигурой и острыми скулами. Третья беременность все изменила. Хейтеры даже начали писать негативные послания под фото с беременной моделью, сильно прибавившей в весе.

На вопросы о возвращении к былым параметрам Лима честно призналась в интервью, что устала от бесконечных тренировок. Кроме того, звезда решила найти баланс между работой и личной жизнью и больше времени уделять новорожденному сыну Циану.

Многие предполагали, что полностью вернуться в форму Лиме уже не удастся. В период расцвета карьеры Адриана весила 60 кг при росте почти 180 см, а после появления на свет малыша, по предположению фанатов, набрала не менее 30-40 кг. Для сравнения: во время ожидания дочери в 2012 году она, по собственному признанию, набрала 18 кг.

Тем не менее в феврале 2023 года Лима вышла в свет на церемонии FIFA Football Awards, продемонстрировав окружающим стройную фигуру в облегающем платье. Небольшая припухлость щек показывала, что преображение звезды еще в процессе. А уже весной она появилась практически в том виде, который был у нее до беременности.

Диета Адрианы Лимы

Важной частью похудения Адрианы Лимы являлась ее диета. Модель придерживается принципов дробного питания, а также исключает копченую, жареную и жирную пищу. Однако знаменитость не исключает из своего рациона сладостей. Она любит полакомиться шоколадом и медом, а также изредка позволяет себе кусочек любимого пирога.

Диету модели нельзя назвать диетой в полном смысле этого слова. Лима не придерживается строгих ограничений и ест все, что захочет. Однако пищу она принимает лишь тогда, когда чувствует приближение голода. А еще Адриана не ест на ночь, поскольку не любит ложиться спать с чувством тяжести в желудке.

Спорт в жизни Адрианы Лимы

Не забывала Адриана Лима и про физическую активность. Однако если после первых и вторых родов модель буквально пропадала в спортзале – занималась пилатесом, боксом или уделяла время кардионагрузке, то сейчас она поумерила пыл и стала уделять спортзалу чуть меньше времени, хотя полностью от спорта Лиме отказаться не удалось: наверняка ее уже ждут новые предложения по работе.