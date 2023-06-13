Почему возникает жир на животе и как от него избавиться

По ее словам, главным провокатором жира на животе являются продукты с высоким гликемическим индексом. Обычно это сахар, быстрые углеводы, крахмал, алкоголь.

Алкоголь

Он очень повышает аппетит, потому что резко поднимает уровень глюкозы в крови, объяснила диетолог:

— Если это происходит часто, у человека возникает инсулинорезистентность. Он чувствует упадок сил, потому что не получает нужной энергии. И чтобы ее восстановить, мозг требует вредной или сладкой пищи, которая быстро переваривается.

Крахмал

Среди крахмалистых продуктов Соломатина выделила хлеб, картошку, макароны и рис. В холодном виде они не повышают резко уровень глюкозы в крови, а вот в горячем усваиваются очень быстро:

— А то, что усваивается быстро, откладывается в жир. И чаще всего — в области живота. Этот жир потом становится метаболически активным, начинает работать как эндокринная ткань, которая требует вредных продуктов.

Сладости и фруктоза

Сладкая еда и обработанные продукты, как отметила Соломатина, стимулируют рост патогенной микрофлоры:

— Подавляется хорошая среда, развиваются бактерии, которые начинают управлять нашим мозгом и требовать вредной, нездоровой еды. Дальше все скатывается в метаболический синдром, повышается давление, начинаются скачки сахара. А они влияют на аппетит.

Диетолог пояснила, что сладкие напитки богаты фруктозой, которая перерабатывается без инсулина, поэтому человек не ощущает сытости и не понимает, что он уже наелся, продолжая пить газировку или соки и увеличивая суточную калорийность.

Сахарозаменители

Такие добавки, заверила специалист, тоже нарушают работу микробиома, подавляя полезные бактерии:

— Снова повышается аппетит, жир откладывается уже внутри живота и становится метаболически активным. Он повышает выработку определенных гормонов и снижает выработку тестостерона, который отвечает за уровень мышечной ткани.

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