Врач назвала венерическое заболевание, бессимптомно протекающее у большинства женщин

По ее словам, недуг сам по себе не является тяжелым. Его главная опасность состоит в том, что зачастую заболевание протекает скрыто. Нередко его обнаруживают только во время беременности. В случае отсутствия симптомов сложно узнать об инфекции и, соответственно, лечение женщине не назначается.