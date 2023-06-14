Секс и отношения
14.06.2023, 16:15

Врач назвала венерическое заболевание, бессимптомно протекающее у большинства женщин

 
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470500820
ФОТО: Pressmaster | Shutterstock

Хламидиоз протекает бессимптомно у 65% женщин. Инфекция выходит на первое место по количеству случаев среди венерических заболеваний. Об этом рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк, сообщает „Рамблер“.

По ее словам, недуг сам по себе не является тяжелым. Его главная опасность состоит в том, что зачастую заболевание протекает скрыто. Нередко его обнаруживают только во время беременности. В случае отсутствия симптомов сложно узнать об инфекции и, соответственно, лечение женщине не назначается.

Болезнь может прогрессировать и в том числе привести к серьезным осложнениям, объяснила врач. В их числе поражение цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.

Кроме того, хламидиоз способен вызвать воспаление маточных труб. Это, в свою очередь, ведет к их непроходимости, бесплодию или внематочной беременности, резюмировала гинеколог.

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