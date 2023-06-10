Женщин после 50 лет призвали не совершать две ошибки в уходе за кожей

Солнцезащитный крем

Важнейший этап в любой процедуре утреннего ухода за кожей — защита от солнца, заявила дерматолог Анна Чакон. По ее словам, каждый должен постоянно использовать солнцезащитный крем в качестве последней ступени ухода за кожей и перед нанесением макияжа.

Чтобы предотвратить преждевременное появление морщин и заломов, вызванных воздействием солнечных лучей, жизненно важно ежедневно наносить солнцезащитный крем. Следует выбирать крем с SPF 30 или выше и защитой от UVA/ UVB широкого спектра действия.

Он предотвратит попадание ультрафиолетовых лучей в кожу и защитит от разрушения коллагеновые и эластиновые волокна.

Сыворотка с витамином С

После пробуждения каждый день нужно умывать лицо теплой водой с использованием мягкого очищающего средства со сбалансированным рН. Этот ритуал освежает кожу и удаляет весь пот и загрязнения, которые скопились за ночь.

Дерматолог Анджела Кейси после советует наносить антиоксидантную сыворотку, такую как витамин С.

„Антиоксиданты — важный этап утреннего ухода, так как они готовят кожу ко всем загрязнителям окружающей среды и раздражителям, с которыми человек сталкивается в течение дня“, — добавила специалист.

Такие косметические продукты помогают создать дополнительный слой защиты на коже и уменьшить количество морщин.

„Мелкие и крупные морщины на лице и шее становятся менее заметными после ежедневного применения препарата с витамином С в течение как минимум трех месяцев, — отметила врач. — Кроме того, улучшатся текстура и внешний вид кожи“.