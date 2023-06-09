10 признаков того, что ваш ребенок „выживет“ в детском лагере
Летом традиционно многие россияне отправляют детей „развеяться“ в лагерь, однако те не всегда готовы к самостоятельности и разлуке с мамой и папой. Клинический психолог Ирина Коржаева назвала 10 признаков того, что ваш ребёнок точно „выживет“ в детском лагере и хорошо проведёт там время, пишет Life.
„Ребёнок не страдает энурезом (никаким) и ест без „самолётиков“ — этого недостаточно. Поэтому попытаемся определить пункты, которые помогут ребёнку „выжить“ в детском лагере“, — отметила Коржаева.
Ребёнку будет легко в детском лагере, если он умеет:
1. Следить за гигиеной: ходить в туалет, умываться, мыться, вытираться. Высший уровень — если ребёнок умеет привести себя в опрятный вид: причесаться, воспользоваться дезодорантом.
2. Есть, выбирать еду и убирать за собой.
3. Принимать решения, если упал, поранился и так далее.
4. Рассказать о своих потребностях, и знает, к кому обратиться в сложной ситуации (например, если болит живот, горло, аллергия).
5. Не имеет привычки сбегать, изучать „заброшки“, совать в рот всё подряд, даже на спор.
6. Разделять чистую и грязную одежду, и даже может что-то застирать.
7. Занять себя в свободное время безопасным занятием.
8. Давно самостоятелен и не оглядывается на родителей в поисках одобрения.
9. Легко находит общий язык с другими людьми.
10. Легко вовлекается в общественные мероприятия и умеет отличить, куда стоит вовлекаться, а куда лучше даже не смотреть.
„Залог хорошего летнего лагеря — это готовность родителей и детей к разлуке. Это подготовка не одного дня, это естественная сепарация людей со здоровой психикой, где нет места гиперопеке, гиперконтролю и зависимости“, — добавила психолог.
При этом эксперт особо подчеркнула, что, если у ребёнка есть особенности здоровья, он должен уметь самостоятельно с ними справляться, или лагерь должен быть специализированный.