3 бьюти-ошибки на выпускном, которые нельзя допускать

Не меняем цвет волос

Конечно, в последнюю встречу с одноклассниками хочется показать себя лучше, чем когда-либо. Девушки часто решаются на смелые эксперименты со внешностью как раз перед последними звонками и выпускными. Стилисты настоятельно не рекомендуют так делать. Если вы — брюнетка, но на празднике хотите покорить всех светлыми локонами, не стоит так рисковать. Переход из одного цвета в контрастный требует подготовки и уж точно не получится осуществить задуманное за одну процедуру. Да и может оказаться, что цвет вам вообще не идет, и весь образ будет беспощадно испорчен.

Осторожнее с тоном

Выпускной бал подразумевает вечерний макияж. Хорошо, если вы найдете профессионального визажиста, которому вы покажете платье и расскажете, каким вы видите свой образ. Уже после этого визажист предложит свои идеи по макияжу. Конечно, вы можете и сами сделать вечерний мейкап, но профессионалы рекомендуют уделить особенное внимание плотности тона. Не стоит наносить суперстойкое покрытие, так как ожидаются танцы до утра, а плотный тон не может выдержать такой нагрузки и предательски потечет, испортив весь макияж. Отдайте предпочтение покрытию средней плотности и обязательно подберите тональное средство в тон своей кожи — никакого эффекта загара!

Слишком активный маникюр

Стразы, лепнина и 3D-рисунки точно не будут уместными на празднике. Чтобы произвести впечатление, вам будет достаточно выбрать классические цвета гель-лака, а вот над формой стоит подумать заранее. Отлично подойдет средняя длина ногтей, из которых уже получится заострённый миндаль. Помним, что чем длиннее ногти, тем спокойнее должен быть цвет и уж тем более никаких дополнительных украшений. Это жуткий антитренд.