Как защитить и укрепить волосы летом?

Но летнее солнце – это враг волос, поэтому читайте далее, чтобы узнать, как поддерживать красоту волос летом. С 6.06 по 19.06 в магазинах Maxima пройдут Дни волос, где вы сможете найти необходимы средства по уходу для красоты волос по более выгодным ценам, чем обычно.

Жаркая летняя погода и УФ-излучение повреждают внешний слой волос, делая их жесткими, сухими и пушащимися. Сухость и пушение, в свою очередь, приводят к ломкости волос и секущимся кончикам. По этой причине уход за волосами в этот сложный период очень важен, помогая также сэкономить на счетах в парикмахерской.

Вот 4 совета, как сохранить красоту волос летом:

1. Защищайте волосы от солнца! Используйте головные уборы, такие как шляпа, бейсболка или платок, так как солнце сильно сушит волосы. В качестве альтернативы используйте несмываемые спреи с защитой от УФ. Чтобы лучше защитить волосы от солнца, собирайте их в хвост или пучок.

2. Делайте глубоко увлажняющие процедуры для волос! Для этого используйте специальные маски, которые, например, раз в неделю можно заменить обычным бальзамом, чтобы еще больше увлажнить волосы. Однако, если вы хотите использовать натуральные средства, то рецепт хорошей домашней маски для волос следующий:

1 ч. л. кокосового масла

Свежевыжатый сок 1 лимона

120 г йогурта без вкусовых добавок

1 яйцо

Смешайте все ингредиенты в однородную массу и нанесите на волосы от корней до кончиков. Оберните волосы полотенцем, оставьте минимум на 30 минут, а затем тщательно сполосните.

3. Добавьте в свой уход за волосами масло для волос! Оно помогает дольше сохранить кончики волос здоровыми и предотвратить их пушение. Можно использовать как специальные средства, которые можно оставлять на волосах, так и, например, кокосовое или другое натуральное ореховое масло, которые после этого необходимо тщательно смыть.