Как защитить и укрепить волосы летом?
Красивые волосы – очень важная составляющая внешности женщины, поэтому она готова приложить много усилий, чтобы сохранить здоровье и красоту своих волос.
Но летнее солнце – это враг волос, поэтому читайте далее, чтобы узнать, как поддерживать красоту волос летом. С 6.06 по 19.06 в магазинах Maxima пройдут Дни волос, где вы сможете найти необходимы средства по уходу для красоты волос по более выгодным ценам, чем обычно.
Жаркая летняя погода и УФ-излучение повреждают внешний слой волос, делая их жесткими, сухими и пушащимися. Сухость и пушение, в свою очередь, приводят к ломкости волос и секущимся кончикам. По этой причине уход за волосами в этот сложный период очень важен, помогая также сэкономить на счетах в парикмахерской.
Вот 4 совета, как сохранить красоту волос летом:
1. Защищайте волосы от солнца! Используйте головные уборы, такие как шляпа, бейсболка или платок, так как солнце сильно сушит волосы. В качестве альтернативы используйте несмываемые спреи с защитой от УФ. Чтобы лучше защитить волосы от солнца, собирайте их в хвост или пучок.
2. Делайте глубоко увлажняющие процедуры для волос! Для этого используйте специальные маски, которые, например, раз в неделю можно заменить обычным бальзамом, чтобы еще больше увлажнить волосы. Однако, если вы хотите использовать натуральные средства, то рецепт хорошей домашней маски для волос следующий:
1 ч. л. кокосового масла
Свежевыжатый сок 1 лимона
120 г йогурта без вкусовых добавок
1 яйцо
Смешайте все ингредиенты в однородную массу и нанесите на волосы от корней до кончиков. Оберните волосы полотенцем, оставьте минимум на 30 минут, а затем тщательно сполосните.
3. Добавьте в свой уход за волосами масло для волос! Оно помогает дольше сохранить кончики волос здоровыми и предотвратить их пушение. Можно использовать как специальные средства, которые можно оставлять на волосах, так и, например, кокосовое или другое натуральное ореховое масло, которые после этого необходимо тщательно смыть.
4. Старайтесь реже мыть голову! Частое мытье головы также сушит волосы, поэтому в это более тяжелое для волос время следует сократить частоту мытья. Используйте, например, сухой шампунь, если чувствуете, что в определенных местах волосы быстрее становятся жирными.
В магазинах Maxima проходят Дни волос, а это значит, что в период с 6.06 по 19.06 в магазинах Maxima можно найти необходимы средства по уходу для красоты волос по более выгодным ценам, чем обычно. В ассортименте представлены средства для волос от известных брендов, от шампуней до красок для волос. Если вы предпочитаете делать маску сами, в наших магазинах вы также найдете необходимые ингредиенты. Приходите в магазины Maxima, ознакомьтесь с предложениями кампании и порадуйте свои волосы!