ПОДКАСТ | Диета не ведет к расстройству пищевого поведения, но может усугубить уже имеющиеся проблемы

Сейчас в соцсетях можно услышать кучу историй о том, как попытки контролировать свой вес и питание приводили в итоге к расстройству пищевого поведения (РПП), анорексии и булимии. Любая ли диета - это плохо?

Нет, и здесь нужно понимать, что не диета приводит к РПП. Это лишь верхушка айсберга. Причина здесь совершенно другая. Диета усугубляет просто уже имеющиеся психологические проблемы, „вытаскивает“ то, что уже есть. А сами диеты могут быть разные - в том числе и оздоровительные.

Тут важно понимать еще, какой образ жизни ведет человек. Просто сесть на диету на две недели, „слить воду“ - убрать отеки, это все приведет к тому, что вы потеряете минус три килограмма. Потом это все вернется.

Проблема же диет в том, что люди думают, что это - только на какое-то ограниченный период жизни. Я не говорю о диетах, назначенных по медицинским показаниям, это другое. Мы же сейчас говорим именно про похудение.

Что делать, если вы начинаете подозревать у себя РПП? И как понять, что это именно РПП и вы себя не „“накручиваете“?

Лучше сразу в терапию бежать. Можно попытаться и самим справиться, но это будет намного дольше. Мы - люди, мы склонны сами себе что-то придумывать, как-то себя оправдывать. И когда другой человек со стороны посмотрит, направит и проведет - это будет более эффективно.

Если вы заметили, что у вас появляются навязчивые мысли о еде, есть постоянное желание контролировать себя - когда люди смотрят в тарелку и видят там одни калории. Это ведь дискомфорт, с этим лучше в терапию. Здесь еще очень важно не бояться вебе в этом признаться, потому что людей , к которых есть различные РПП, очень много.

Послушать подкаст полностью можно в плеере ниже.

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