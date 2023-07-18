ПОДКАСТ | Чтобы победить, нужно подружиться со смертью: как не дать себя сломать серьезному диагнозу?

Никита: К сожалению, это ждет нас всех в том или ином виде, когда мы всю жизнь закрываем глаза на неизбежность болезни и смерти, когда это случается, это может стать сильным ударом. Человек может быть к этому не готов, и приходится тогда впопыхах к этому адаптироваться. Оказывается так бывает!

Никита: Мое мнение - да. Я не хочу сказать, что про онкологию и другие заболевания нужно говорить с маленьким ребенком. Скорее - в целом о смерти. Бывает, что увидев мертвую птицу, родители чуть ли не глаза ребенку закрывают. Но когда тогда он должен с этим столкнуться? В 40 лет? Ко мне приходят взрослые люди в ужасе от того, что умирает из 95-летняя бабушка. Мне приходится им объяснять, что деда Мороза нет, а люди - смертны. С раннего возраста стоит небольшими шажками знакомить ребенка со смертью: „Это кладбище, там лежат мертвые люди, да, мама и папа тоже умрут, но это будет нескоро“.