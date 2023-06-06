Как сохранить талию стройной без изнурительных диет и тренировок

По словам специалиста, в этом поможет правильный сбалансированный рацион, в котором обязательно должны присутствовать некоторые продукты, передаёт сайт газеты „Спорт-экспресс“.

При этом специалист первым делом советует убрать из своего меню жареные, острые, соленые продукты, а также сладости промышленного производства, алкоголь и сладкую газировку.

„Вместо этого надо стараться больше есть свежих овощей и фруктов, натурального мяса, а не колбас“, – подчеркнула доктор.

Кроме того, она рекомендует обязательно включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами.

„К ним относятся орехи, яйца, авокадо, грибы (подосиновики, белые, лисички), помидоры. фасоль и другие бобовые, а также морковь“, – резюмировала диетолог.