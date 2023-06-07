Врач объяснила, почему всегда нужно спать с закрытым окном

„Согласно исследованию существует связь между ночными шумами и выбросом гормонов стресса. Эти гормоны стресса могут даже привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению в долгосрочной перспективе“, - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.



Окружающие шумы, такие как уличный шум или проезжающие автомобили, вездесущи. Кажется, что наш мозг блокирует многие из этих раздражителей окружающей среды в течение дня. Однако мы воспринимаем их ночью, даже когда спим и не просыпаемся от них.





Особенно в городах и шумных местах лучше держать окно закрытым на ночь



Отчет об исследовании также предполагает связь между ночным воздействием окружающего шума и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одним из объяснений является бдительность наших предков, которые воспринимали шум как указание на возможные источники опасности, особенно ночью.



Поэтому наш организм все еще находится в состоянии боевой готовности, гормоны стресса готовят нас к возможному побегу. Особенно в городах и в местах, где не совсем тихо, лучше держать окна закрытыми на ночь.