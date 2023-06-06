Кардиолог назвала три разрушительные для сосудов после 50 лет ошибки(2)
Кардиолог Кореневич предупредила: после 50 лет происходит снижение функциональных возможностей организма. Это в том числе отражается на сердечно-сосудистой системе, которая становится более уязвимой и подверженной развитию гипертонии, ишемии, аритмии. В свою очередь, развитие этих нарушений способствует появлению инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, пишет medikforum.
Врач констатировала, что многие люди недооценивают те риски для здоровья, которые возникают с возрастом. Анна Кореневич назвала три разрушительные для сосудов ошибки, допускаемые гражданами после 50 лет.
„Недостаточно просто ограничить алкоголь и отказаться от курения – известных врагов сердца и сосудов“, - заметила врач.
Низкая физическая активность. Кардиолог Кореневич обратила внимание на то, что с возрастом люди нередко становятся менее подвижными – это одна из ключевых ошибок, из-за которых ухудшается здоровье сердца. Врач посоветовала ежедневно выходить на свежий воздух гулять пешком в течение часа.
„Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит“, - поделилась специалист.
Беспорядочное питание. Нежелание соблюдать рекомендации о здоровом питании – еще одна ошибка, которая может оказаться разрушительной для сосудов после 50 лет. Важно не допускать повышения уровней холестерина и сахара в крови, от которого страдает сосудистая система.
„Попробуйте есть больше овощей и фруктов, поменьше жирного и сладкого и пить воду в течение дня, не заменяя ее кофе, газировкой или соками“, - подсказала кардиолог.
Недостаток отдыха и позитивных эмоций. По словам кардиолога Кореневич, ошибкой является постоянно стремление заниматься какими-то делами – важно переключаться и достаточно отдыхать. Кроме того, нужно учиться быть менее восприимчивыми к стрессу, не заниматься самоедством, не погружаться в прошлые обиды.