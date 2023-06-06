Кардиолог назвала три разрушительные для сосудов после 50 лет ошибки

Врач констатировала, что многие люди недооценивают те риски для здоровья, которые возникают с возрастом. Анна Кореневич назвала три разрушительные для сосудов ошибки, допускаемые гражданами после 50 лет.





„Недостаточно просто ограничить алкоголь и отказаться от курения – известных врагов сердца и сосудов“, - заметила врач.



Низкая физическая активность. Кардиолог Кореневич обратила внимание на то, что с возрастом люди нередко становятся менее подвижными – это одна из ключевых ошибок, из-за которых ухудшается здоровье сердца. Врач посоветовала ежедневно выходить на свежий воздух гулять пешком в течение часа.





„Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит“, - поделилась специалист.



Беспорядочное питание. Нежелание соблюдать рекомендации о здоровом питании – еще одна ошибка, которая может оказаться разрушительной для сосудов после 50 лет. Важно не допускать повышения уровней холестерина и сахара в крови, от которого страдает сосудистая система.

„Попробуйте есть больше овощей и фруктов, поменьше жирного и сладкого и пить воду в течение дня, не заменяя ее кофе, газировкой или соками“, - подсказала кардиолог.



Недостаток отдыха и позитивных эмоций. По словам кардиолога Кореневич, ошибкой является постоянно стремление заниматься какими-то делами – важно переключаться и достаточно отдыхать. Кроме того, нужно учиться быть менее восприимчивыми к стрессу, не заниматься самоедством, не погружаться в прошлые обиды.