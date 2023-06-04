Для работы и отдыха: семь главных модных трендов этого лета

Платье-рубашка

Удлиненный фасон под рубашку можно носить в разных вариациях, создавая каждый раз особенный образ. Иногда достаточно только ярких аксессуаров, чтобы превратить легкий утренний лук в элегантный вечерний. Платья-рубашки хорошо сочетаются с босоножками и кроссовками. В них будет комфортно гулять по городу и посещать кафе. Длинные варианты также можно умело запаковать в офисный дресс-код — просто дополните его изящными туфлями, пояском и деловой сумкой.

Платье-сарафан

Воплощение легкости и женственности. Сарафаны немного отводят в стилистику 60-х, что для лета просто находка. В них вам не будет жарко. Они умело скрывают недостатки фигуры, при этом создают красивый силуэт со струящимся подолом. Платья-сарафаны с тонкими бретелями уместны больше для прогулок или походов в ресторан. Некоторые модели можно смело сочетать с футболками, чтобы скрыть оголенные плечи.

Мини-костюм с юбкой

Мода на укороченную длину затронула не только юбки, но и жакеты. Мини аккуратно подчеркнет талию и стройные бедра. Создастся восприятие хрупкости и элегантности. Выбирайте комплекты в стилистике Chanel с золотыми пуговицами или с актуальными накладными карманами. К укороченным костюмам подходит разная обувь — босоножки на тонком каблуке, лоферы, тенниски.

Костюмные брюки с топом

Широкие брюки в сочетании с обтягивающим топом — тренд этого лета. В нем умело сочетается классика и смелая современность. Комбинация позволяет создавать разные образы, меняя только верх. В жаркий день смело надевайте костюмные брюки и обтягивающий топ. А вечером можно накинуть рубашку и снова получится модный аутфит.

Брючный костюм