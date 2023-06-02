Мечта любого гурмана: красивые кухонные принадлежности SMEG на вашей кухне!

Кампания c наклейками SMEG, начавшаяся в мае, на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью среди клиентов Maxima именно благодаря выдающимся и красивым продуктам SMEG. SMEG – легендарный итальянский бренд кухонной техники. Их дизайнерские плиты, холодильники в ретростиле и стильная кухонная техника пользуются большой популярностью. Maxima уже много лет сотрудничает с известным брендом, чтобы сделать качественную фирменную продукцию более доступной своим клиентам и предложить ее по самой низкой цене. Таким образом мы помогаем сделать так, чтобы возможность приготовить изысканные блюда с помощью продукции SMEG была доступна каждому!

Кампания c наклейками в магазинах Maxima означает, что за каждую покупку на сумму 15 евро покупатель получает на кассе 1 наклейку Maxima, их можно собирать в течение всего периода кампании с 8.05 по 27.08.2023. Всего за 5 наклеек можно приобрести различные столовые и кухонные принадлежности SMEG до 77 % дешевле от обычной цены. В рамках текущей кампании можно приобрести чугунную сковороду-гриль или посуду для тушения, подставку для столовых приборов и различные столовые приборы, такие как вилки, ножи и ложки. Столовые приборы итальянского дизайна изготовлены из высококачественной полированной стали 18/10. По словам руководителя проекта кампании c наклейками Maxima, наиболее предпочтительными вариантами для клиентов на данный момент являются: набор столовых приборов, подставка для столовых приборов и чугунная посуда для тушения. Ознакомиться с коллекцией можно ЗДЕСЬ.

Кроме того, в рамках кампании проводится розыгрыш, а это значит, что каждый, кто приобрел продукцию SMEG в период кампании, также может принять участие в розыгрыше. Среди всех участников будут разыграны 5 кофемашин SMEG и 16 блендеров SMEG. Для участия необходимо приобрести товар в магазинах Maxima и заполнить форму на сайте. С условиями розыгрыша можно ознакомиться ЗДЕСЬ.