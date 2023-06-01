ПОДКАСТ | Школа закончилась, а что дальше - непонятно. Почему мы не хотим взрослеть?

Стоит ли переживать, если выпускник не может определиться с будущей профессией?

У людей взросление происходит очень медленно - даже биологически. Тот же жеребенок, родившись, идет травку щипать - он более самодостаточен в плане банального выживания. У людей же все происходит дольше - в 14 лет человек еще ребенок, которого за ручку куда-то водят. Наш мозг растет и развивается до 27 лет - дальше он стареть начинает. На это все наслаивается современная социальная среда - 200 лет назад такого вопроса вообще не стояло.

Сейчас старшее поколение действительно бьет тревогу, если ребенок не может определиться и не поступает в университет после школы. Дело в том, что при Советском Союзе жизнь была более-менее распределена на этапы: мне нужно хорошо учиться, тогда я попаду в университет, потом распределение, и вся моя жизнь будет на этой работе - особо ничего не поменяешь. Сейчас же есть альтернатива - если человек не поступил, пошел работать официантом или горничной в отель - это не катастрофа, это не СССР, где на карьере поставлен крест. В 20,30,40 лет можно работать на нелюбимой работе, откладывать деньги, пойти учиться и выбрать ту профессию, к которой лежит душа в этот период жизни - потому что это тоже меняется.

В английском языке даже есть такой термин - gap year. Обозначающий время, когда человек заканчивает школу и дает себе осознанно возможность не прыгать в какое-то образование, а едет в какую-то другую страну, в каких-то проектах участвует, работает где-то, чтобы пообщаться с людьми и накопить реальный жизненный опыт.

А что делать, если ребенка не волнует, что дальше будет, и он не задумывается над своим будущим?

Если человека ничего не волнует, значит у него все хорошо. Значит, что все дефициты и потребности у него закрыты родителями. Если не включается мышление о будущем, это результат того, что родители всю жизнь удовлетворяли все потребности и не создавали искусственных кризисов.

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