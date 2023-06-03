Что делать, если все время сохнут губы

Почему сохнут губы

Самая распространенная причина — это внешние (погодные) условия:

воздействие низких температур в холодное время года;

обветривание;

сухость воздуха на улице или в помещении (например, из-за воздействия батарей центрального отопления или из-за работы кондиционеров);

инсоляция, которая может приводить как сухости губ, так и к появлению вируса герпеса.

Вторая причина — это обезвоженность организма. Недостаток влаги сказывается не только на кожном покрове, но и на слизистых оболочках, в данном случае на состоянии губ.

Также к причинам можно отнести частое облизывание губ, которое дает только временное увлажнение, а на самом деле ведет к обезвоживанию и сухости.

Прием некоторых лекарств, таких как диуретики и препараты для лечения аллергии, употребление алкоголя, острых приправ и цитрусовых также вызывают раздражение губ и сухость.

Помимо этого, за сухостью губ могут стоять некоторые медицинские проблемы, такие как экзема или псориаз. Недостаток витаминов также может приводить к сухости губ.

Например, нехватка витамина Е, который является сильным антиоксидантом, а также помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами и улучшает процесс увлажнения кожи. Витамин А помогает поддерживать здоровое состояние кожи и слизистых оболочек, а также способствует образованию коллагена, который помогает сохранить упругость и эластичность кожи. Витамин D поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, а также улучшает усвоение кальция, который необходим для здоровых зубов и костей. В достатке должны быть также витамин С и витамины группы В (В2 — рибофлавин, В3 — ниацин, В5 — пантотеновая кислота).

И еще одна, возможно, неочевидная причина — это возрастные изменения. По мере старения кожи уменьшается естественная продукция масла и жира, в том числе и в области губ. Кроме того, старение приводит к уменьшению объема коллагена и эластина в коже, что ухудшает ее текстуру и увеличивает риск появления морщин как на самих губах, так и вокруг них (кисетные морщины).