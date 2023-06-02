Прогноз астролога RusDelfi на начало лета: „Мы можем стать более зависимы от мнения близких людей“

30 мая Венера перешла в сентиментальный заботливый знак Рака. В этом месяце в отношениях мы будем испытывать желание инстинктивно слиться с партнером, быть чуткими и заботливыми. С другой стороны, мы можем стать более зависимы от мнения близких людей, более мнительными и ранимыми. Может возникнуть ощущение, что со мной что-то не так, я делаю недостаточно в отношениях. Может быть желание пересмотреть фотографии, перебрать „сундук с сокровищами“, чтобы окунуться в атмосферу, наполненную ушедшими чувствами, или встретиться с давними друзьями, которых давно не видели.

4 июня полнолуние в Скорпионе

Как и любое полнолуние, полнолуние в Скорпионе может оказать влияние на настроение, эмоции и поведение каждого. Особенно в этот раз, так как Марс и Луна меняются знаками, как бы находятся в гостях в знаках друг у друга. Из-за того, что Скорпион - знак страсти, интенсивности и трансформации, полнолуние в этом знаке может вызвать сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Люди могут стать более страстными, эмоциональными и чувствительными, а также более склонными к риску и приключениям. Однако, есть вероятность, что полнолуние может вызвать также кризисы, конфликты и проблемы в отношениях. Преодолевая сложности, мы растем, иногда нужно прибегнуть к болезненным действиям, чтобы очиститься и решить возникшие проблемы.

Также знак Марса Овен подчеркивают две силы, дающие возможности для расширения возможностей, это Юпитер и лунный узел Раху. Это редкое и довольно длительное соединение дает нам возможности двигаться вперед и достигать намеченных целей более мирным путем. Не стоит обесценивать достигнутое, просто сейчас нужно двигаться дальше. В зависимости от того, где у вас находится знак Овна, та область и будет подвергаться наибольшей трансформации.