Прогноз астролога RusDelfi на начало лета: „Мы можем стать более зависимы от мнения близких людей“
Ну вот и наступило долгожданное лето! Время, когда ночи коротки, солнце улыбается всем, а мы заряжаем наши внутренние батарейки, больше находимся на природе, с друзьями. Давайте посмотрим, какой будет энергетика начала лета с точки зрения ведической астрологии.
30 мая Венера перешла в сентиментальный заботливый знак Рака. В этом месяце в отношениях мы будем испытывать желание инстинктивно слиться с партнером, быть чуткими и заботливыми. С другой стороны, мы можем стать более зависимы от мнения близких людей, более мнительными и ранимыми. Может возникнуть ощущение, что со мной что-то не так, я делаю недостаточно в отношениях. Может быть желание пересмотреть фотографии, перебрать „сундук с сокровищами“, чтобы окунуться в атмосферу, наполненную ушедшими чувствами, или встретиться с давними друзьями, которых давно не видели.
4 июня полнолуние в Скорпионе
Как и любое полнолуние, полнолуние в Скорпионе может оказать влияние на настроение, эмоции и поведение каждого. Особенно в этот раз, так как Марс и Луна меняются знаками, как бы находятся в гостях в знаках друг у друга. Из-за того, что Скорпион - знак страсти, интенсивности и трансформации, полнолуние в этом знаке может вызвать сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Люди могут стать более страстными, эмоциональными и чувствительными, а также более склонными к риску и приключениям. Однако, есть вероятность, что полнолуние может вызвать также кризисы, конфликты и проблемы в отношениях. Преодолевая сложности, мы растем, иногда нужно прибегнуть к болезненным действиям, чтобы очиститься и решить возникшие проблемы.
Также знак Марса Овен подчеркивают две силы, дающие возможности для расширения возможностей, это Юпитер и лунный узел Раху. Это редкое и довольно длительное соединение дает нам возможности двигаться вперед и достигать намеченных целей более мирным путем. Не стоит обесценивать достигнутое, просто сейчас нужно двигаться дальше. В зависимости от того, где у вас находится знак Овна, та область и будет подвергаться наибольшей трансформации.
7 июня Меркурий, отвечающий за логическое мышление, так называемый внутренний процессор переработки информации, переходит в знак Тельца. Решать серьезные задачи становится легче, так как ум стабилизируется, мысли приобретут более отчетливые очертания. Новаторские идеи сведутся к реалистическим проектам, отличное время для планирования задуманного.
15 июня Солнце движется в двойственный воздушный знак Близнецов. В этот день Солнце дает меньше сил и желания для совершения задуманного, постарайтесь провести время на программе энергосбережения. Подождите с новыми начинаниями еще пару дней до наступления периода растущей Луны (с 18 июня). Энергии, решительности, творчества, возможности подобрать нужные слова и наладить деловые контакты станет значительно больше.
2, 7, 17 июня дни неблагоприятные для начинаний, для покупок, для взятия кредита, начала обучения. Результат начинаний будет очень сложно удержать. С другой стороны, эти дни подходят для завершения, например для разрушения вредных привычек, для подачи объявлений о продаже, для соревнований, споров, для уборки и спортивной активности.
В целом, энергия начала месяца направлена более на внутренние переживания, на ощущения, на переосмысление и обдумывание, чем на активное действие во внешнем пространстве. Посвятите больше времени своим близким, отметьте совместные достижения. Ну и, конечно же, не забывайте родителей, особенно ваших мам, для них вы всегда дети. Уместная помощь по хозяйству или теплые слова благодарности будут всегда кстати, вне зависимости от транзитов.