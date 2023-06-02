Какие ингредиенты наиболее эффективно увлажняют кожу?

Как отмечает консультант по косметике, хорошо, когда гиалуроновая кислота содержится в баночке с кремом, но в то же время нельзя забывать и об эффективной мочевине. А также глицерин и гликолевая кислота являются очень важными увлажняющими ингредиентами, которые могут содержаться в креме. „Эти вещества являются очень хорошими увлажнителями. Глицерин — самый дешевый из них ингредиент, но не следует недооценивать его как увлажняющее средство“, — говорит консультант.

По словам консультанта по косметике, при выборе увлажняющих кремов стоит обращать внимание на их состав. „В последнее время много говорят о гиалуроновой кислоте как о веществе для кожи. Кожа состоит из эпидермиса (внешний слой кожи) и дермы (средний слой кожи). Гиалуроновая кислота является важным элементом для эпидермиса, потому что это вещество впитывает воду, как губка“, — объясняет Талбре, как работает популярный этот ингредиент.

Поэтому, по словам консультанта, абсолютно при любом состоянии кожи необходимо осуществлять ее увлажнение, а особенно это касается кожи лица. „Наше лицо открыто во все времена года и поэтому его кожа наиболее подвержена различным негативным влияниям. Кроме того, внешние раздражители – такие как загрязнение и погода, а также и нездоровый образ жизни – тоже высушивают кожу“, — говорит Талбре. „Постоянное увлажнение обеспечивает необходимый уровень влажности кожи, что сохраняет ее эластичность и задерживает появление мимических морщин“.

По словам консультанта аптеки Benu Марите Талбре, вода является одним из наиболее важных компонентов в организме человека, и снижение уровня увлажненности кожи может вызвать проблемы у всех типов кожи, а не только для сухой кожи. „Например, при смене времен года кожа может удерживать меньше влаги. Поверхностное кровоснабжение кожи замедляется, и в результате кожа шелушится и зудит“, — объясняет Талбре и добавляет, что даже при нормальной и более жирной коже может возникнуть поверхностная сухость - т.е. кожа начинает шелушиться, стираться, местами краснеть и становиться шероховатой.

Аптечный консультант подчеркивает, что одними наружными кремами сухость кожи не устранить, и однозначно рекомендует пересмотреть факторы риска, связанные с образом жизни и диетой. „Питание играет важную роль в том, как мы себя чувствуем и как выглядим. В свою очередь, неправильное питание выводит гормональную систему из равновесия, и эти изменения неизбежно отражаются и на состоянии кожи“, — предупреждает Талбре.

По ее словам, частота использования увлажняющего крема опять же зависит от состояния и типа кожи. „Для нормальной кожи обычно достаточно использовать увлажняющий продукт один раз в день“, — говорит косметолог, добавляя, что для сухой кожи увлажняющий крем следует использовать два раза в день. „Чрезвычайно сухая и атопичная кожа нуждается в особом уходе — соответствующих активных ингредиентах и нанесении крема несколько раз в день“, — подчеркивает она разные методы использования средств, исходя из состояния кожи.

Если оказывается, что увлажняющий крем причиняет коже дискомфорт – например, после использования продукта кожа начинает щипать, появляются прыщики, закупориваются поры или кожа все еще сухая – то, по словам консультанта-косметолога, стоит предварительно проверить, для какой кожи предназначен продукт. „Для очень сухой кожи не стоит покупать крем, который предназначен для комбинированной и жирной кожи. И в обратном случае продукт может не дать нужного эффекта“, — поясняет Талбре.

По словам консультанта по косметике, стоит знать особенности своей кожи. „Продукты с кремовой текстурой в первую очередь предназначены для более сухой кожи, а более легкие кремы, гели и эмульсии больше подходят для комбинированного и жирного типов кожи“, — объясняет Талбре и добавляет, что средства от прыщей также содержат увлажняющие ингредиенты, которые помогают поддерживать уровень влажности кожи во время воспалений.

Защита от солнца необходима для предотвращения повреждения кожи



Консультант по косметике напоминает, что в любую погоду мы находимся во власти солнечного излучения, а потому кожу необходимо защищать от риска возникновения рака кожи и пигментных пятен, а также от преждевременного старения с помощью солнцезащитных средств. „Ультрафиолетовое излучение также доходит до поверхности земли и через облака, так что можно получить солнечный ожог даже в тенистом месте“, — объясняет Талбре.



По ее словам, выбор солнцезащитного продукта согласно показателю SPF – т.е. фактора защиты кожи от солнца – зависит от состояния кожи и времени, проведенного на солнце. „Я часто слышу, как женщины говорят, что они не подвергаются воздействию солнца больше, чем когда идут на работу и с работы. Или не загорают, а работают в саду. Но солнце светит одинаково и на пляже, и в городе“, — говорит Талбре и рекомендует использовать продукт с солнцезащитным фактором, даже если вы 15 минут идете на работу под прямыми солнечными лучами. Защита от солнца входит в состав многих дневных и тональных кремов. „Я рекомендую внимательно проверить свою косметичку и определить, на каких продуктах есть защита от солнца и число SPF“, — советует Тальбре.



Как отмечает консультант, солнцезащитный крем нужно наносить на кожу примерно за полчаса до выхода на солнце и повторно наносить через два часа, не забывая о ладонях и подошвах. „Чем выше число SPF, тем больше времени он будет защищать от солнца. Солнцезащитные кремы, используемые в достаточном количестве и в сочетании с другими методами защиты от солнца, с факторами SPF от 30 до 50, также уменьшают фотостарение – т.е. старение от воздействия солнца. Поэтому дети и пожилые люди должны использовать солнцезащитный крем с SPF 50“, — объясняет Талбре. „Тем не менее, стоит помнить, что ни один солнцезащитный крем не защищает полностью от ультрафиолетового излучения, а скорее поможет уменьшить воздействие излучения“.