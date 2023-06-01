5 советов: как сдать экзамены без нервов

Каждой весной ощущение тревожности настигает многих из нас - в жизни выпускников школ и их родителей наступает пора экзаменов. Несомненно, это важное событие. Но не то, что играет определяющую роль во всей дальнейшей жизни. Работая со школьниками, у которых впереди экзамены, и с их ближайшим окружением, становится очевидно, как по мере приближения „дня Х“ в них растет напряжение и усиливается тревожность. Как помочь родителям и ученикам сохранять спокойствие и справиться с этим испытанием с наименьшими эмоциональными потерями? Вот несколько простых и эффективных рекомендаций:

Для начала хочется, чтобы и родители и подростки задумались о том, что успешно сданный экзамен не означает успеха в жизни. Предстоящие экзамены, как правило, в жизни многих подростков и их окружения являются таким событием, которое сильно сужает сознание, кажется, будто все зависит от его результата. Но действительно ли это так? Попробуйте задать себе вопрос „А что будет, если я его не сдам?“. А лучше подумайте об этом вместе. И после этого продумайте последствия. Это хороший и действенный способ снизить тревожность. Попробуйте составить такой план, список мер, которые можно предпринять в случае неудачи. Продумайте и пропишите, что вы сможете сделать в случае провала - пересдача, исправления летом и так далее. Продумайте все как можно конкретнее и запишите по шагам, пусть это станет вашим запасным планом. Возможно, он не пригодится в дальнейшем, но сам факт наличия такого плана Б – поможет справиться с эмоциональным напряжением. Родителям также можно составить подобный список, поразмышляйте о той череде событий, действий, встреч, которые привели вас к достойному рабочему месту, зарплате. Составьте список и прочтите его внимательно, чтобы убедиться, что результаты экзаменов в целом – вещь довольно условная и успех в жизни зависит от множества других факторов.