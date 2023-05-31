GRENARDI открыл в Viru Keskus инновационный ювелирный салон с высокими технологиями и VIP-зоной для клиентов

GRENARDI в Viru Keskus по праву можно назвать самым современным и высокотехнологичным ювелирным салоном в Эстонии с двумя отдельными зонами для обслуживания клиентов — в зале, а также VIP-зоной для более приватного сервиса. Здесь все создано для того, чтобы посетитель мог расслабиться, отдохнуть и получить полное внимание консультанта. В обеих зонах клиентам предлагают прохладительные напитки, кофе и шампанское.

Особого внимания заслуживает и дизайн интерьера салона, который поражает не только красотой, но и высокотехнологичностью. В необычном пространстве округлой формы посетители непременно обратят внимание на уютную бархатную мебель, созданную по индивидуальным эскизам, светильники ручной работы, обилие зеркал. В интерьер интегрировано множество инновационных решений — например, специальные лифты, поднимающие стекла витрин, магнитные ключи нового поколения, встроенные сейфы, системы освещения и звука.

Сейчас в салоне выставлена картина креативного директора, автора дизайна новой концепции и совладелицы компании Алины Сприньге „Облака“. Алина вдохновилась красотой закатов прибалтийского неба, и „облачный“ принт лёг в основу элементов декора в интерьере салона — от обоев в VIP-зоне до мебели.

„Новый флагманский салон превзошел все наши ожидания. Невероятное сочетание уюта и роскоши! Первые клиенты восхищаются и сообщают, что мы совершили своего рода квантовый скачок в ювелирном ритейле Эстонии“, — говорит член правления и генеральный директор ювелирной сети GRENARDI в Эстонии Юлия Шандра.

Разумеется, не обошлось и без новинок в ассортименте салона. Главный „ньюсмейкер“ — ювелирный бренд Roberto Coin, известный тем, что подписывает украшения миниатюрным алым рубином. Марка выпускает около пяти коллекций в год, с бутиками в более чем 60 странах по всему миру.