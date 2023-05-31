GRENARDI открыл в Viru Keskus инновационный ювелирный салон с высокими технологиями и VIP-зоной для клиентов
В этом году ювелирная сеть GRENARDI празднует 15-летний юбилей своей деятельности на эстонском рынке драгоценных украшений, и по этому случаю в мае в обновленном Viru Keskus состоялось долгожданное открытие флагманского салона GRENARDI с уникальной для Эстонии концепцией.
GRENARDI в Viru Keskus по праву можно назвать самым современным и высокотехнологичным ювелирным салоном в Эстонии с двумя отдельными зонами для обслуживания клиентов — в зале, а также VIP-зоной для более приватного сервиса. Здесь все создано для того, чтобы посетитель мог расслабиться, отдохнуть и получить полное внимание консультанта. В обеих зонах клиентам предлагают прохладительные напитки, кофе и шампанское.
Особого внимания заслуживает и дизайн интерьера салона, который поражает не только красотой, но и высокотехнологичностью. В необычном пространстве округлой формы посетители непременно обратят внимание на уютную бархатную мебель, созданную по индивидуальным эскизам, светильники ручной работы, обилие зеркал. В интерьер интегрировано множество инновационных решений — например, специальные лифты, поднимающие стекла витрин, магнитные ключи нового поколения, встроенные сейфы, системы освещения и звука.
Сейчас в салоне выставлена картина креативного директора, автора дизайна новой концепции и совладелицы компании Алины Сприньге „Облака“. Алина вдохновилась красотой закатов прибалтийского неба, и „облачный“ принт лёг в основу элементов декора в интерьере салона — от обоев в VIP-зоне до мебели.
„Новый флагманский салон превзошел все наши ожидания. Невероятное сочетание уюта и роскоши! Первые клиенты восхищаются и сообщают, что мы совершили своего рода квантовый скачок в ювелирном ритейле Эстонии“, — говорит член правления и генеральный директор ювелирной сети GRENARDI в Эстонии Юлия Шандра.
Разумеется, не обошлось и без новинок в ассортименте салона. Главный „ньюсмейкер“ — ювелирный бренд Roberto Coin, известный тем, что подписывает украшения миниатюрным алым рубином. Марка выпускает около пяти коллекций в год, с бутиками в более чем 60 странах по всему миру.
Кроме того, посетители могут ознакомиться с новыми коллекциями уже полюбившихся брендов: Giorgio Visconti, Marco Bicego, Moraglione 1922, Meister, BARAKA, Nanis, Recarlo, Rivoir, Leo Pizzo, а также частных коллекций GRENARDI: Lilly Spring, Due, Zoye, Colours, Naomi, Spring by Spring и ароматические свечи ручной работы Spring Light.
„Мы будем и дальше продолжать удивлять наших клиентов новыми мировыми брендами, мероприятиями с выступлениями дизайнеров ювелирных домов и самым высоким уровнем сервиса. GRENARDI — это не просто ювелирный салон, а настоящий клуб ценителей драгоценностей и искусства“, — добавила Шандра.
GRENARDI — это семейное предприятие, обладающее 23-летним опытом розничной торговли эксклюзивными ювелирными изделиями в странах Балтии. Команда экспертов GRENARDI специально для каждого салона отбирает коллекции самых узнаваемых в мире ювелирных брендов, а дизайнеры создают прекраснейшие кольца, серьги, ожерелья и другие шедевры ювелирного искусства.