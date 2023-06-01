Трезво не значит скучно? Почему не стоит выпивать на свиданиях — 2 важные причины

Вначале знакомства алкоголь действительно помогает преодолеть чувство неловкости, расслабиться, стать раскованнее и откровеннее. Однако со временем, когда отношения вступят в другую, более серьезную фазу, у вас может возникнуть ряд вопросов: „Что с нами не так, поначалу нам же было так весело вместе?“, „Мне кажется, что он/она меня больше не понимает“, или „Не думаю, что у нас есть что-то общее, мне так с ним/ней скучно“.

ПРИЧИНЫ

1. Вы можете не понять, подходите ли друг другу

Да, алкоголь поможет успокоить нервы, снять тревогу, но еще временно изменит ваше поведение — сделает вас более веселым, общительным, безбашенным человеком. Возможно, это неплохо, но ведь это не настоящая версия вашей личности, на самом деле вы совсем другой. То же самое можно сказать и о том, с кем вы пришли на свидание.

Как, в конце концов, вы поймете, что подходите друг другу, если на свиданиях оба находитесь в измененном состоянии сознания? И что произойдет, когда этой „смазки“ не будет?

2. Вы рискуете пропустить тревожные звоночки

Когда вы навеселе, проще не обращать внимание или находить рациональные объяснения тому, что на трезвую голову вас бы в новом знакомом насторожило. Вы будете смеяться над шутками, которые бы в трезвом состоянии показались отвратительными. Вы можете мгновенно принимать рискованные решения, о которых позже пожалеете. Или соглашаться на нечто такое, чего бы ни за что не стали бы делать, будучи трезвым.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Трезвое свидание вовсе не означает стеснение, уныние, скуку и мечты „скорее бы это уже кончилось“. В качестве альтернативы бару или ресторану вполне могут выступать совместный поход в музей, в кино, в театр, на концерт, прогулка по городу, посещение каких-то интересных вам обоим мест или мероприятий. А завершить свидание вполне можно кофе и мороженым.