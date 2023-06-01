Почему дезодорант не справляется с запахом

Однако случается и так, что дезодорант больше не помогает. Многие женщины приобретают новый, считая, что к старому кожа уже привыкла. Вот только довольно часто проблема отнюдь не в антиперспиранте.

Гигиена

Если запах пота сопровождает вас регулярно, попробуйте на время отказаться от щелочных гелей для душа и мыла. Эти очищающие средства лишь усиливают неприятный запах и тем самым лишают дезодорант эффекта.

Другое время

Большинство из нас привыкло наносить дезодорант по утрам перед выходом из дома. Однако антиперспирантам с этиловым спиртом в составе необходимо несколько часов для того, чтобы начать действовать. Именно поэтому гораздо эффективнее наносить их вечером перед сном.

Рацион

Нередко причиной повышенного потоотделения является неправильный рацион. В частности, запах пота усиливает чрезмерное потребление специй. При переваривании чеснок, карри и прочие специи выделяют серосодержащие газы. Эти газы выводятся из организма через поры, из-за чего кожа приобретает неприятный запах.

Одежда

Одежда из дышащих тканей не только позволяет чувствовать себя комфортней и расслабленней, но также защищает от запаха пота. Хлопок, лен, шерсть и другие натуральные ткани обеспечивают свободный доступ воздуха к коже, позволяя ей не перегреваться и, как следствие, не потеть. Кроме того, такая одежда впитывает в себя пот и выводит его наружу. Благодаря этому, на коже не питательной среды для бактерий – они не размножаются, и запаха пота не возникает.

Лайфхак

Вместо дезодоранта протирайте подмышки раствором из разведенного лимонного сока, уксуса и кислотного тоника. Бактерии, которые провоцируют зловонный запах, негативно реагируют на кислую среду и потому не размножаются в ней.