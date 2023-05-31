Названы портящие внешний вид женщин модные ошибки

В первую очередь инфлюэнсерша призвала воздержаться от тяжелого макияжа, а именно от обилия тонального крема и контуринга на лице.

„В реальной жизни при дневном свете это не выглядит хорошо и естественно. Особенно в жаркий летний день, когда на твоем лице много косметики и ты при этом потеешь“, — заявила она и посоветовала не краситься перед походом на пляж, в бассейн и спортзал.

Вдобавок девушка отметила джинсовые шорты и дешевую бижутерию. В первом случае данный предмет гардероба больше подходит для подростка, а не для зрелой женщины. Что касается аксессуаров, то лучше приобрести изделия из золота или серебра.

„Вместо тонны дешевых побрякушек я бы инвестировала в одно изящное ожерелье или маленькие простые серьги“, — пояснила блогерша.

Помимо прочего, автор видео обратила внимание на солнцезащитные очки с крупными логотипами брендов и неправильно подобранный оттенок автозагара, пишет rambler.

„Дешевые средства искусственного автозагара могут перейти с вашего тела на одежду и сиденье машины“, — предупредила она.