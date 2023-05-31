Легко и просто: медовик без запекания
Многие из нас не готовы проводить много времени на кухне, но при этом иногда нам все же хочется побаловать себя сладким — идеальным компромиссом в этом непростом вопросе станет медовик, известный каждому из нас с детства, пишет marieclaire.
История медовика берет свое начало во времена правления императрицы Елизаветы Алексеевны — согласно легенде, она ненавидела мед и любые блюда, в состав которых входил этот ингредиент, однако новый повар был не в курсе вкусовых предпочтений супруги Александра I. Однажды на десерт он приготовил торт, состоящий из трех медовых коржей с масляно-сметанным кремом, и подал его императрице — неожиданно блюдо впечатлило Елизавету Алексеевну, и она не только ввела его в свое меню, но и щедро наградила повара, приготовившего десерт. Именно с этого момента медовик стал популярнейшим блюдом в России, покорив многих гурманов своим оригинальным вкусом, нежной текстурой и тонким ароматом.
Со временем этот десерт не потерял своей известности — сегодня существует огромное множество вариантов его приготовления, а шеф-повара и поклонники кулинарного искусства не перестают экспериментировать с ингредиентами и текстурой. Однако сегодня мы расскажем о наиболее простом и вкусном рецепте, который придется по душе как новичкам, так и опытным кулинарам.
Ингредиенты:
Вместо теста:
1 упаковка медового печенья (измельчить)
Для начинки:
2 стакана жирных сливок,
1 упаковка охлажденного сливочного сыра,
1 упаковка сливочного масла,
1 банка сгущенного молока,
2/3 стакана шоколадной крошки
Приготовление:
Перемешать сливочное масло со сливочным сыром до однородной массы. Переложить в большую миску.
В отдельной плошке взбить сливки и сгущенное молоко. Добавить в сливочно-сырную смесь и тщательно перемешать.
Возьмите большое плоское блюдо, на котором и будет делаться торт. Намажьте середину блюда тонким слоем крема (благодаря ему торт будет „стоять на месте“) и положите на него первый слой печенья. Сверху полейте их кремом.
Повторите процедуру, пока не закончатся все крекеры, затем залейте торт оставшимся кремом.
Обсыпать торт крекерной или шоколадной крошкой и убрать на сутки торт в холодильник.