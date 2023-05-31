Легко и просто: медовик без запекания

История медовика берет свое начало во времена правления императрицы Елизаветы Алексеевны — согласно легенде, она ненавидела мед и любые блюда, в состав которых входил этот ингредиент, однако новый повар был не в курсе вкусовых предпочтений супруги Александра I. Однажды на десерт он приготовил торт, состоящий из трех медовых коржей с масляно-сметанным кремом, и подал его императрице — неожиданно блюдо впечатлило Елизавету Алексеевну, и она не только ввела его в свое меню, но и щедро наградила повара, приготовившего десерт. Именно с этого момента медовик стал популярнейшим блюдом в России, покорив многих гурманов своим оригинальным вкусом, нежной текстурой и тонким ароматом.