ФОТО | Вся красота ночного неба: как на свой смартфон качественно запечатлеть луну и звезды





4. Белые летние ночи дарят новые впечатления фотосъемки



Хотя темный зимний вечер может показаться более подходящим для наблюдения за звездным небом, тем не менее и летними белыми ночами можно поохотиться с камерой, например, за мерцающими ночными облаками. „С начала мая по начало августа время от времени в верхних слоях атмосферы появляются загадочные, необычайно красивые облака, называемые сияющими ночными облаками. Их загадочность вызвана тем, что неизвестно как они появляются и при этом они всегда разные. Отражающие ночные облака образуются на широтах 50-65 градусов, когда Солнце находится на 6-16 градусов ниже горизонта. Поскольку предсказать образование таких облаков невозможно, то запечатлеть их — это настоящая удача“, — описывает астроном Марио Марс.



Еще одно очень интересное явление летнего неба происходит каждый год в августе, когда вы можете увидеть Персеиды или „падающие звезды“ в небе. „Мы имеем дело с метеоритным дождем, вызванным частицами, оставленными кометой Свифта-Туттля. Их прогнозируемый максимум будет между 9 и 15 августа. Чтобы запечатлеть падающие звезды, обязательно стоит отправиться за город в место без светового загрязнения. Также стоит поставить смартфон на штатив или что-то неподвижное, чтобы делать фотографии с длинной выдержкой в любом направлении. Рано или поздно последовательные попытки приведут к желаемой цели“, — подбадривает любителей ночных фотографий планетолог Рауно Пильвик.



5. Чем больше стабильности, тем лучше



По словам планетариста Рауно Пильвика, для получения достаточно качественных изображений смартфон следует устанавливать на штатив или, если это возможно, на какое-то прочное основание. „Кроме того, для фотосъемки стоит использовать дистанционный спуск, который с успехом заменяется смарт-часами. В этом случае исключены тряски и колебания, а также смазанные фото из-за нажатия затвора“, — советует он.



В то же время Пильвик отмечает, что современные телефоны, такие как модель P60 Pro, также включают специальные режимы Pro, которые помогают снизить светочувствительность сенсора камеры и делать снимки с более длинной выдержкой. „Таким образом можно фотографировать тусклые объекты и ловить, например, метеоры в кадре. Однако ночной фотограф должен учитывать, что нужно выбирать время с минимально возможной влажностью, а также когда меньше ветра. Более стабильную атмосферу можно найти, например, возле крупных водоемов“, — советует Пильвик и приглашает заинтересованных улучшить свои навыки и знания в области небесных тел, а также их съемки, на различных мероприятиях с астрономической тематикой в Центре открытия энергии, на также на вечерах на тему космоса в Таллиннской телебашне. Также можно обратиться за советом в Таллиннскую обсерваторию, где возможно получить консультации и пройти обучение.