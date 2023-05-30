ФОТО | Вся красота ночного неба: как на свой смартфон качественно запечатлеть луну и звезды
Съемка в условиях недостаточной освещенности всегда является довольно сложной задачей – ведь полученные фотографии нередко получаются довольно смазанными. Эксперты по небесным телам делятся советами для владельцев смартфонов, как каждый сможет четко и качественно запечатлеть Луну и звезды с помощью своего смарт-устройства.
Вообще заниматься астрофотографией с помощью смартфона скорее непросто, потому что далеко не всегда удается получить качественный результат. Однако развитие технологий делает успехи и в этой области, и некоторые хитрости помогают добиться качественного результата.
Ученый-планетарист Центра открытия энергии Рауно Пильвик и программный руководитель и астроном Таллиннской обсерватории Марио Марс попробовали этой весной сфотографировать небесные тела, видимые на нашем родном небе, в различных условиях освещения, и после поделились советами, как каждый может с помощью своего телефона получить качественные фотографии небесных тел.
1. Проделайте предварительную работу и выберите подходящее время для фотографирования ночного неба
Прежде всего планетарист и астроном рекомендуют выбрать наиболее подходящее время для наблюдения за небесными телами и фотосъемки. „Положения небесных тел можно посмотреть на веб-порталах Heavens-Above или Time and Date. Прогнозы северного сияния можно найти, например, на сайте Spaceweather. Кроме того, есть отличное приложение для изучения звездного неба и наблюдения за кульминациями небесных тел под названием Stellarium“, — приводит различные примеры Марс.
2. Выберите место вдали от города с наименьшим световым загрязнением
И Пильвик, и Марс рассказывают, что на самом деле вы можете фотографировать с помощью смартфона в ночной темноте не только Луну и звезды, но также небо и облака (так называемые отражающие ночные облака) и атмосферные явления – такие как ореолы, северное сияние, метеоры, молнии или даже Млечный Путь. „Только смартфоны с лучшим оборудованием могут запечатлеть Луну в деталях, а чтобы сфотографировать звезды, вам придется перемещаться из областей неба со светлыми участками в более темные места для получения наилучших результатов“, — отмечает Марс. При этом планетарист Пильвик добавляет, что для съемки звездного неба Луна не должна находиться на небе, а Солнце должно находиться не менее чем на 12 градусов ниже горизонта, чтобы сияние заката или рассвета не мешало композиции.
3. Воспользуйтесь режимом ночной съемки вашего смартфона
„Все больше телефонов оснащены мощными камерами и специальными ночными режимами, которые стоит использовать в условиях низкой освещенности. Последние модели, с которыми мы сами пробовали астрофотографию, даже имеют специальный режим для фотосъемки Луны — например, такая настройка есть на телефоне Huawei P60 Pro“, — описывает астроном Марио Марс. „Благодаря автоматически регулируемой физической диафрагме, группе линз с высокой светочувствительностью и датчикам, такие новые модели телефонов позволяют делать снимки ночного неба, Луны или небесных световых игр и при слабом освещении или даже в полной темноте, а технология искусственного интеллекта смарт-устройства помогает получить четкие изображения“.
4. Белые летние ночи дарят новые впечатления фотосъемки
Хотя темный зимний вечер может показаться более подходящим для наблюдения за звездным небом, тем не менее и летними белыми ночами можно поохотиться с камерой, например, за мерцающими ночными облаками. „С начала мая по начало августа время от времени в верхних слоях атмосферы появляются загадочные, необычайно красивые облака, называемые сияющими ночными облаками. Их загадочность вызвана тем, что неизвестно как они появляются и при этом они всегда разные. Отражающие ночные облака образуются на широтах 50-65 градусов, когда Солнце находится на 6-16 градусов ниже горизонта. Поскольку предсказать образование таких облаков невозможно, то запечатлеть их — это настоящая удача“, — описывает астроном Марио Марс.
Еще одно очень интересное явление летнего неба происходит каждый год в августе, когда вы можете увидеть Персеиды или „падающие звезды“ в небе. „Мы имеем дело с метеоритным дождем, вызванным частицами, оставленными кометой Свифта-Туттля. Их прогнозируемый максимум будет между 9 и 15 августа. Чтобы запечатлеть падающие звезды, обязательно стоит отправиться за город в место без светового загрязнения. Также стоит поставить смартфон на штатив или что-то неподвижное, чтобы делать фотографии с длинной выдержкой в любом направлении. Рано или поздно последовательные попытки приведут к желаемой цели“, — подбадривает любителей ночных фотографий планетолог Рауно Пильвик.
5. Чем больше стабильности, тем лучше
По словам планетариста Рауно Пильвика, для получения достаточно качественных изображений смартфон следует устанавливать на штатив или, если это возможно, на какое-то прочное основание. „Кроме того, для фотосъемки стоит использовать дистанционный спуск, который с успехом заменяется смарт-часами. В этом случае исключены тряски и колебания, а также смазанные фото из-за нажатия затвора“, — советует он.
В то же время Пильвик отмечает, что современные телефоны, такие как модель P60 Pro, также включают специальные режимы Pro, которые помогают снизить светочувствительность сенсора камеры и делать снимки с более длинной выдержкой. „Таким образом можно фотографировать тусклые объекты и ловить, например, метеоры в кадре. Однако ночной фотограф должен учитывать, что нужно выбирать время с минимально возможной влажностью, а также когда меньше ветра. Более стабильную атмосферу можно найти, например, возле крупных водоемов“, — советует Пильвик и приглашает заинтересованных улучшить свои навыки и знания в области небесных тел, а также их съемки, на различных мероприятиях с астрономической тематикой в Центре открытия энергии, на также на вечерах на тему космоса в Таллиннской телебашне. Также можно обратиться за советом в Таллиннскую обсерваторию, где возможно получить консультации и пройти обучение.