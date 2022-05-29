Азбука скрининговых обследований: как подготовиться к обследованию на рак груди?
Май — месяц оповещения о методах профилактики рака груди. В этом году около 86 000 женщин будут приглашены на скрининговое обследование на рак груди. Координатор скрининговых обследований на рак груди Вильяндиской больницы Эле Виролайнен делится советами о том, как подготовиться к проведению обследования.
Целью скрининговых обследований является выявление рака груди на самой ранней стадии – еще до того, как опухоль начинает вызывать жалобы и распространяться в организме.
Кого приглашают на скрининговое обследование?
В Эстонии на скрининговые обследования груди приглашаются женщины в возрасте от 50 до 68 лет через каждые два года. В этом году на бесплатные скрининговые обследования ожидаются как застрахованные, так и незастрахованные женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов рождения.
Как можно зарегистрироваться на скрининговое обследование?
Женщинам из целевой группы система регистра скрининговых обследований на рак отправляет электронное персональное приглашение. Поскольку приглашение может дойти не до всех, не обязательно дожидаться его получения. Каждая женщина, входящая в целевую группу скрининговых обследований в данном году, может обратиться в подходящее ей медицинское учреждение или записаться на прием через дигитальную регистратуру. Контакты медицинских учреждений, в которых проводятся скрининговые обследования, можно найти ЗДЕСЬ. Расписание передвижения маммографических автобусов можно найти здесь.
Как правильно подготовиться к скрининговому обследованию?
Во время осмотра верхняя часть тела должна быть обнажена, поэтому лучше будет надеть блузку и брюки/юбку, чтобы чувствовать себя более комфортно. В день скринингового обследования не пользуйтесь дезодорантами, кремами, мазями и т.п., так как они могут повлиять на качество рентгеновского снимка. Женщины, у которой все еще проходят менструации, должны посетить скрининговое обследование в период 5-15 дня цикла, потому что тогда грудь менее нежная и чувствительная, но разрешается посещение и в другое время. Отправляясь на обследование обязательно нужно взять с собой удостоверяющий личность документ.
Как проходит скрининговое обследование?
Во время скринингового обследования проводится рентгенологическое обследование груди (маммография), в ходе которого организм получает низкую дозу облучения и таким образом оно безопасно для здоровья. Во время осмотра женщину подводят к аппарату, где техник-рентгенолог помещает грудь женщины между двумя плоскими пластинами и просит ее
расслабиться. Делается четыре снимка груди, по два на каждую грудь – прямой и поперечный рентгеновский снимок. При этом на грудь оказывается давление порядка 10-12 килограммов. Обследование может показаться немного неудобным и болезненным. На съемку уходит около пяти минут, а маммография с малой дозой облучения безопасна для здоровья. Позже женщину также расспрашивают о перенесенных заболеваниях и жалобах.
Как я узнаю о результатах скринингового обследования?
Медицинское учреждение, проводившее обследование, проинформирует женщину о его результатах, что также добавит ответ обследования на сайт Портала пациентов www.digilugu.ee. Если во время скринингового обследования в груди обнаруживаются изменения, женщину направляют на дополнительные анализы (УЗИ и/или биопсию).
Как проверить грудь в домашних условиях?
Лучше всего проверить свою грудь, намылив ее в душе или нанеся масло для тела в положении лежа. Кончиками пальцев нужно прощупывая проскользить по всей поверхности груди вплоть до подмышек. К опасным признакам относятся ощущение плотного образования, вдавление соска, кровянистые выделения из соска, бугорки и втягивания на коже, из-за которых на коже формируется вид апельсиновой корки. В этом случае следует обратиться к врачу. Тем не менее, самостоятельное обследование груди не заменяет скрининговое обследование, поскольку в ходе скрининга можно обнаружить и такие изменения, которые невозможно почувствовать во время самостоятельного обследования в домашних условиях.