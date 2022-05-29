Азбука скрининговых обследований: как подготовиться к обследованию на рак груди?

Целью скрининговых обследований является выявление рака груди на самой ранней стадии – еще до того, как опухоль начинает вызывать жалобы и распространяться в организме.

Кого приглашают на скрининговое обследование?

В Эстонии на скрининговые обследования груди приглашаются женщины в возрасте от 50 до 68 лет через каждые два года. В этом году на бесплатные скрининговые обследования ожидаются как застрахованные, так и незастрахованные женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов рождения.

Как можно зарегистрироваться на скрининговое обследование?

Женщинам из целевой группы система регистра скрининговых обследований на рак отправляет электронное персональное приглашение. Поскольку приглашение может дойти не до всех, не обязательно дожидаться его получения. Каждая женщина, входящая в целевую группу скрининговых обследований в данном году, может обратиться в подходящее ей медицинское учреждение или записаться на прием через дигитальную регистратуру. Контакты медицинских учреждений, в которых проводятся скрининговые обследования, можно найти ЗДЕСЬ. Расписание передвижения маммографических автобусов можно найти здесь.

Как правильно подготовиться к скрининговому обследованию?

Во время осмотра верхняя часть тела должна быть обнажена, поэтому лучше будет надеть блузку и брюки/юбку, чтобы чувствовать себя более комфортно. В день скринингового обследования не пользуйтесь дезодорантами, кремами, мазями и т.п., так как они могут повлиять на качество рентгеновского снимка. Женщины, у которой все еще проходят менструации, должны посетить скрининговое обследование в период 5-15 дня цикла, потому что тогда грудь менее нежная и чувствительная, но разрешается посещение и в другое время. Отправляясь на обследование обязательно нужно взять с собой удостоверяющий личность документ.

Как проходит скрининговое обследование?