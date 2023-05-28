ФОТО | Шейк, Маркл, Галич и другие звезды, которые экстремально похудели к этому лету

Под каждым новом фото в соцсети турецкой актрисы Ханде Эрчел страсти в комментариях разгораются даже сильнее, чем в сериале „Постучись в мою дверь“, где Ханде исполняет роль Эды. Вот и под новым изображением в синем мини-платье разгорелся спор по поводу внешнего вида звезды. Одни говорят, что страсть к похудению актрисы уже стала ненормальной, и советуют ей остановиться, другие же настаивают на том, что она прекрасна с любыми форами.

Фигура американской исполнительницы Арианы Гранде тоже вызывает споры в сети. Певица пугает поклонников экстремальной худобой, хотя в целом звезда никогда не могла пожаловаться на лишние кг.

Судя по постам в соцсетям, певица Ольга Серябкина обожает вкусно поесть и не отказывает себе даже в углеводной пасте на ночь. При этом она сообщила, что умудрилась похудеть, и добавила, что сама не понимает, как.

У Настасьи Самбурской все неслучайно: она давняя приверженка ЗОЖ, поэтому ее работа над собой никогда не заканчивается. Последняя находка актрисы – диета, которую она на своей страничке называет „морально-огромным подвигом“. Следуя этому методу питания, нужно отказаться от сахара, авокадо, дрожжей, глютена, фруктов, молока, картошки и оставить лишь несколько видов круп, рыбу, птицу и некоторые овощи.

Ирина Шейк поражает своей фигурой на фестивале в Каннах, тем более стилисты выбирают для нее максимально смелые наряды. Ирина и до этого не была толстушкой, но сейчас определенно еще больше похорошела.

Сразу после вторых родов телеведущая Регина Тодоренко начала усиленно худеть и сбросила десять килограммов, став участницей проекта „Ледниковый период“, но, судя по всему, упорная работа над телом продолжается и вне проекта.

Результатами преображения после второй беременности делится и певица Ханна. Звезда скинула восемь килограммов уже через месяц после появления на свет малыша. Свой успех она приписывает диете (правда, неизвестно, какой) и подтягивающим кремам.