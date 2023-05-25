Как помочь близкому человеку, который подвергся домашнему насилию: проявите терпение и понимание

„Одной из важнейших характеристик насилия со стороны партнера является его сокрытие. Наиболее частыми признаками насилия являются изменения в поведении человека – ранее активный и жизнерадостный человек стал более тихим, спешит домой со всевозможными отговорками, перестал общаться со своими друзьями,“- говорит психолог Таллиннского женского кризисного центра Юлле Калвик.

Проявите терпение и понимание.

Согласно опросу, проведенному IKEA, инициатором социальной программы по борьбе с домашним насилием, наиболее распространенными формами насилия со стороны партнера, с которыми сталкиваются люди, являются эмоциональное (79%) и физическое (60%), за которыми следуют экономическое (26%) и сексуальное (9%) насилие. Каждый второй человек, подвергшийся домашнему насилию, не обращается за помощью, потому что считает, что это внутреннее семейное дело, которое нужно решать самостоятельно.

„Человек обычно испытывает чувство вины за то, что состоит в таких отношениях, и чувствует себя неудачником в жизни. Поскольку пострадавший может испытывать сильную вину и говорить о своей ситуации очень сложно, следует постараться больше слушать и проявлять понимание и сочувствие,“- говорит Калвик.

По мнению психолога, начать помогать близкому человеку следует с разговора о ситуации, делая это тактично и никого не обижая. „Например, если вы плохо отзываетесь об обидчике, жертва может вместо этого начать его защищать. Подбодрить близкого человека и сказать ему, что он не виноват в сложившейся ситуации,“- советует психолог.

Если близкий вам человек не сразу признается, что подвергается домашнему в насилию, следует дать емувремя обдумать свое положение. Если в семье есть дети, следует также рассказать об их положении, ведь иногда жертва начинает признавать проблемы в отношениях из-за детей. „Домашнее насилие, которое наблюдают дети может повлиять на будущую их жизнь,“- отметила Калвик.

Поощряйте обращение за профессиональной помощью