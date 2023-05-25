Как помочь близкому человеку, который подвергся домашнему насилию: проявите терпение и понимание
Согласно исследованию о насилии со стороны партнера, проведенному в Эстонии, жертвы домашнего насилия в основном обращаются за помощью к другим членам семьи или друзьям. Рассказывая кому-то о ситуации, жертвы чувствуют, что они не одиноки в своих опасениях, и побуждают их прекратить оскорбительные отношения. Психолог из Таллиннского женского кризисного центра делится советами о том, как в качестве стороннего наблюдателя распознать домашнее насилие и чем можно помочь.
„Одной из важнейших характеристик насилия со стороны партнера является его сокрытие. Наиболее частыми признаками насилия являются изменения в поведении человека – ранее активный и жизнерадостный человек стал более тихим, спешит домой со всевозможными отговорками, перестал общаться со своими друзьями,“- говорит психолог Таллиннского женского кризисного центра Юлле Калвик.
Проявите терпение и понимание.
Согласно опросу, проведенному IKEA, инициатором социальной программы по борьбе с домашним насилием, наиболее распространенными формами насилия со стороны партнера, с которыми сталкиваются люди, являются эмоциональное (79%) и физическое (60%), за которыми следуют экономическое (26%) и сексуальное (9%) насилие. Каждый второй человек, подвергшийся домашнему насилию, не обращается за помощью, потому что считает, что это внутреннее семейное дело, которое нужно решать самостоятельно.
„Человек обычно испытывает чувство вины за то, что состоит в таких отношениях, и чувствует себя неудачником в жизни. Поскольку пострадавший может испытывать сильную вину и говорить о своей ситуации очень сложно, следует постараться больше слушать и проявлять понимание и сочувствие,“- говорит Калвик.
По мнению психолога, начать помогать близкому человеку следует с разговора о ситуации, делая это тактично и никого не обижая. „Например, если вы плохо отзываетесь об обидчике, жертва может вместо этого начать его защищать. Подбодрить близкого человека и сказать ему, что он не виноват в сложившейся ситуации,“- советует психолог.
Если близкий вам человек не сразу признается, что подвергается домашнему в насилию, следует дать емувремя обдумать свое положение. Если в семье есть дети, следует также рассказать об их положении, ведь иногда жертва начинает признавать проблемы в отношениях из-за детей. „Домашнее насилие, которое наблюдают дети может повлиять на будущую их жизнь,“- отметила Калвик.
Поощряйте обращение за профессиональной помощью
„Жертва насилия нуждается в понимании. Помощь может быть предложена только в той мере, в какой человек может ее принять. Если есть возможность, предложите близкому человеку в опасной ситуации прийти к вам на ночь,“- говорит Калвик. Помимо помощи близких, в Эстонии также хорошо работает система поддержки жертв насилия. От полиции до социальных служб, предоставляющих жилье, психологическую и юридическую поддержку. Кроме того, в кризисных центрах работают опытные сотрудники, которые помогают найти решения и подготовить безопасный план, чтобы выйти из такихотношений.
По словам психолога, особенно сложно заставить жертву обратиться в полицию или в службу помощи жертвам. Поскольку для прекращения таких отношений требуется профессиональная помощь, сторонний наблюдатель может помочь жертве найти контакты. Жертва должна сообщить в службу поддержки и защиты детей и обратиться за помощью как для себя, так и для ребенка, даже если последний не подвергается насилию. „Ребенок, ставший свидетелем домашнего насилия, также является жертвой насилия и нуждается в помощи,“- отметила Калвик.
Если жертва насилия осознает ситуацию и готова прекратить отношения, прежде всего, свидетель этого должен побудить жертву обратиться за помощью к профессионалам и обратиться в службу поддержки, которая поможет найти дополнительную помощь. „ Роль стороннего наблюдателя заключается в том, чтобы подтолкнуть близкого человека к принятию решений для лучшей жизни для себя и своих детей, потому что расхожее объяснение „мы живем вместе ради детей“ не является верным. Исследования показали, что если ребенок воспитывается в семье, где есть домашнее насилие и мама жертва, а отец — насильник, мальчик берет на себя роль отца, а девочка берет на себя роль матери,“- говорит Калвик.
„Чтобы внести изменения в общество и положить конец печальной статистике, согласно которой большинство случаев домашнего насилия происходит в стенах дома, мы инициировали программу социальной ответственности „Заметьте насилие““. Увидев результаты исследования о домашнем насилии, мы решили в качестве первого шага повысить осведомленность о том, как заметить домашнее насилие в качестве стороннего наблюдателя и помочь,“- сказал Марко Пыдер, руководитель эстонского подразделения IKEA.
Цель инициативы „Заметь насилие“ — повышение осведомленности о домашнем насилии и улучшение условий проживания в пунктах временного размещения в кризисных центрах.
Куда обратиться за помощью, если вы подверглись насилию со стороны интимного партнера:
В сложных ситуациях намного легче справиться, когда ты не один. Если вы ищете помощи или нуждаетесь в поддержке, звоните на консультационные телефоны Департамента социального страхования:
• Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно).
• Телефон эмоциональной поддержки и духовной помощи 116 123 (ежедневно с 10:00 до 12:00).
• Телефон детской помощи 116 111 (круглосуточно).
• Поддержка отказа от насилия 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).
Дополнительную информацию о борьбе с домашним насилием и повышении осведомленности можно найти на сайтах www.palunabi.ee и www.sotsiaalkindlustusamet.ee. Контактные данные кризисных центров можно найти на сайте www.naisteliin.ee.